Milan e Inter empatam (0-0) e decidem vaga na final da Copa da Itália no jogo de volta

Milan e Inter de Milão ficaram só no 0 a 0 no estádio San Siro, nesta terça-feira, pelo jogo de ida das semifinais da Copa da Itália.

Os 'rossoneri', ainda sem seu craque Zlatan Ibrahimovic, que se lesionou no tendão de Aquiles da perna direita no final de janeiro, emendaram o terceiro empate consecutivo.

O atacante francês Olivier Giroud, autor de dois gols no derby de Milão no mês passado (2 a 1), desta vez não conseguiu balançar as redes da baliza defendida por Samir Handanovic.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Milan quase abriu o placar no primeiro tempo em um chute do belga Alexis Saelemaekers (9), e logo em seguida após uma triangulação francesa entre Giroud e Théo Hernandez (10).

Nem o goleiro rossonero, Mike Maignan, nem seu colega da Inter tiveram que se esforçar no restante da partida.

"Estamos dando tudo e estamos fazendo uma grande temporada. Precisamos continuar assim e vencer. Tivemos chances, mas se você não marcar, não vai ganhar", disse Theo Hernandez após o jogo.

Com este empate, a Inter soma cinco jogos consecutivos sem vencer e continua mostrando dificuldades em marcar gols.

A segunda partida será disputada no dia 20 de abril, mas antes disso, o Milan viaja a Napoli no domingo para tentar assumir a liderança isolada da Serie A.

Na outra semifinal, a Juventus, liderada em campo por Dusan Vlahovic, que não sofre derrotas desde 12 de janeiro, visita a Fiorentina nesta quarta-feira, antes do jogo de volta, marcado para o dia 21 de abril.

add/fbx/iga/aam

Tags