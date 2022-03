Junta militar de Burkina estabelece três anos de transição antes das eleições

O comandante da nova junta militar de Burkina Faso, no poder desde o fim de janeiro, estabeleceu um período de transição de três anos antes do retorno à ordem constitucional e da convocação de eleições.

"A duração da transição foi fixada em 36 meses a partir da data da posse do presidente da transição", o tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, afirma a "carta constitucional da transição" assinada pelo comandante militar.

Sandaogo derrubou o presidente eleito Roch Marc Christian Kaboré em 24 de janeiro e tomou posse como presidente em 16 de fevereiro. De acordo com a carta constitucional, nenhum membro do governo de transição poderá disputar as eleições presidenciais dentro de três anos.

A região do oeste da África foi cenário nos últimos meses de vários golpes militares, incluindo Burkina Faso, Mali e Guiné, além de uma tentativa frustrada em Guiné-Bissau.

