Incêndio em shopping deixa 11 mortos na cidade síria de Damasco

Um incêndio arrasou um shopping na capital síria de Damasco, nesta terça-feira (1º), deixando pelo menos 11 mortos - informou o Ministério do Interior.

De acordo com um comunicado divulgado pelo ministério, "o incêndio deixou 11 mortos e danos materiais significativos", destruindo, principalmente, "lojas que vendem roupas, artigos de couro e cosméticos", produtos altamente inflamáveis, em alguns casos.

"Investigações estão em andamento para determinar a causa" do ocorrido, acrescentou a nota oficial.

Muitas das vítimas são seguranças, ou funcionários do plantão noturno, que trabalhavam no prédio de seis andares no momento da tragédia, relatou o diretor da Defesa Civil, Ahmad Abas.

Segundo ele, 20 caminhões de bombeiros foram enviados para conter as chamas.

"Levamos cerca de quatro horas para conter o fogo", disse Abas, acrescentando que as vítimas morreram por asfixia, ou queimaduras.

Uma testemunha que se identificou apenas como Hani, de 52 anos, contou que o fogo começou por volta das 3h locais (22h em Brasília), no último andar, "e começou a se espalhar rapidamente para os outros andares".









