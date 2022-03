Grande comboio militar russo captado perto de Kiev por imagens de satélite

Imagens registradas por satélite na segunda-feira na Ucrânia mostram um grande comboio militar russo que supera mais de 60 quilômetros ao noroeste da capital, Kiev, principal alvo militar da Rússia em sua ofensiva em território ucraniano.

O comboio "se estende dos arredores do aeroporto Antonov (a 25 km do centro de Kiev) ao sul, até as imediações de Prybirsk, ao norte", afirmou na segunda-feira à noite a empresa americana de imagens por satélite Maxar.

Desde o início da invasão russa à Ucrânia, este aeroporto é cenário de combates violentos. O exército de Vladimir Putin tenta conquistar esta infraestrutura estratégica para tomar a capital.

No comboio, de 64 quilômetros, "alguns veículos estão muito distantes dos outros, e em algumas áreas as equipes militares estão posicionadas em dois ou três", acrescenta a Maxar.

As imagens mostram dezenas de veículos alinhados um atrás do outro em estradas rurais da Ucrânia, às vezes com nuvens de fumaça nas proximidades, ou prédios em chamas, segundo a empresa.

As imagens também mostram um novo destacamento de tropas, com helicópteros de ataque e veículos terrestres, em Belarus, a menos de 30 quilômetros da fronteira com a Ucrânia.

Desde o início da ofensiva russa na quinta-feira, as forças ucranianas mantêm o controle do acesso ao centro de Kiev, contendo o avanço das tropas russas.

Duas fontes consultadas pela AFP, uma diplomática e outra da área de defesa, afirmaram que Moscou se prepara para iniciar de forma iminente uma nova ofensiva militar.

