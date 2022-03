Forças israelenses matam dois palestinos na Cisjordânia

As forças israelenses mataram dois palestinos depois que foram alvos de tiros durante uma operação em um campo de refugiados na Cisjordânia ocupada, anunciou o ministério palestino da Saúde.

A polícia de fronteira de Israel afirmou que seus guardas e agentes disfarçados entraram no campo de refugiados de Jenin para deter um suspeito "procurado por atividade terrorista".

"Após a detenção do suspeito, quando as forças deixavam a casa, algumas pessoas abriram fogo a partir de várias direções e os agentes à paisana no local responderam com tiros", afirmou a polícia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ministério da Saúde palestino informou que dois homens morreram nos combates. A agência de notícias oficial Wafa os identificou como Abdullah al Hosari, de 22 anos, e Shadi Khaled Najm, de 18 anos.

Os policiais israelenses anunciaram a detenção de Imad Jamal Abu al Heija.

gb/jfx/dbh/ag/zm

Tags