Fifa multa federação de El Salvador por incidentes em jogo das Eliminatórias para Copa do Catar-2022

A Fifa multou a Federação Salvadorenha de Futebol em 10.875 dólares devido ao mau comportamento de torcedores em uma partida contra o Canadá pelas Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Catar-2022, informou a entidade local nesta terça-feira.

"A Federação Salvadorenha de Futebol foi condenada a pagar uma multa de US$ 10.875 pelo comportamento inadequado de seus torcedores (jogando objetos no campo) em relação à partida El Salvador x Canadá", anunciou a Federação Salvadorenha em sua conta no Twitter.

Segundo essa entidade, os incidentes cometidos pelos torcedores ocorreram em 2 de fevereiro no estádio Cuscatlán, em San Salvador, partida em que a seleção de El Salvador foi derrotada por 2 a 0 pela seleção canadense.

Nas eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo do Catar-2022, a "Selecta" salvadorenha voltará a atuar no dia 24 de março, quando visitará a Jamaica, a quem enfrentará no estádio nacional Independence Park.

