Exército russo se aproxima da cidade de Kherson, ao sul da Ucrânia

O exército da Rússia está nas proximidades da cidade ucraniana de Kherson, sul do país, perto da península da Crimeia, declarou na madrugada desta terça-feira o prefeito Igor Kolikhayev.

"O exército da Rússia está instalando pontos de controle nas entradas de Kherson. É difícil dizer como a situação vai evoluir", afirmou o prefeito em sua página no Facebook.

"Kherson é e continuará sendo ucraniana", acrescentou. Kherson resiste", destacou.

"Estou em meu gabinete para coordenar os serviços municipais para que possamos acordar em uma cidade relativamente pacífica", disse, antes de pedir aos cidadãos que permaneçam "tranquilos e prudentes".

"Não provoquem conflitos com os opositores (...) Não é uma batalha, é uma guerra. E a guerra se vence com atos razoáveis e com sangue frio", insistiu.

Nas redes sociais, vídeos mostram as forças russa entrando na cidade de 290.000 habitantes que fica ao norte da península da Crimeia.

A partir deste território, anexado por Moscou em 2014, as tropas russas avançaram em território ucraniano e, durante o fim de semana, tomaram o controle de Berdiansk, no Mar de Azov, e cercaram Kherson.

