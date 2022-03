Cruz Vermelha busca arrecadar 273 milhões de dólares para Ucrânia

A Cruz Vermelha lançou nesta terça-feira (1) um pedido de doações com o objetivo de arrecadar 250 milhões de francos suíços (273 milhões de dólares) para ajudar as vítimas da guerra na Ucrânia.

A situação humanitária está se deteriorando rapidamente, alertou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) e a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV).

Ambas as organizações querem obter cerca de 273 milhões de dólares em ajuda para oferecer uma resposta "súbita e massiva".

O CICV solicitou 163 milhões de francos suíços para suas operações este ano na Ucrânia e nos países vizinhos.

"A escalada do conflito na Ucrânia causou danos devastadores. O número de vítimas continua aumentando, enquanto as infraestruturas de saúde lutam para atender a essas necessidades", disse o diretor-geral do CICV, Robert Mardini.

A FICV também solicitou 100 milhões de francos suíços (US$ 108 milhões) para ajudar grupos nacionais da Cruz Vermelha a atender dois milhões de pessoas.

As equipes da Cruz Vermelha, presentes no país invadido, distribuem alimentos, remédios e equipamentos de saúde e hospedagem.

