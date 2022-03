Comunicado do Business Wire :SKEMA Business School

A SKEMA Business School criou o SKEMA Publika, um laboratório de ideias (ou "think tank") independente, para contribuir com o debate público e fornecer informações aos formuladores de políticas nacionais e internacionais.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220228005951/pt/

Alice GUILHON, SKEMA's Dean & Executive President and Claude REVEL, Director of Development of SKEMA Publika (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O SKEMA Publika estabeleceu a missão de identificar os sinais precursores de profundas mudanças na sociedade, analisando-os e formulando recomendações para as "consequências" em importantes áreas de políticas públicas.

Ele proporciona aos decisores públicos uma visão de futuro que lhes permite antecipar os desafios futuros e orientar as suas ações em prol do desenvolvimento de uma sociedade centrada no humanismo, na responsabilidade e na ética. Este projeto foi definido no plano estratégico SKY25 e reflete a ambição da SKEMA de desafiar as complexidades do mundo.

Produção de um processo de pensamento internacional

Presidido por Alice Guilhon, decana e presidente executiva da SKEMA, o laboratório de ideias é dirigido por Claude Revel, ex-funcionária pública sênior (ela foi delegada interministerial de Inteligência Econômica e conselheira sênior do Tribunal de Contas), ensaísta, administradora independente, professora afiliada da SKEMA de 2008 a 2013 e professora do Instituto de Estudos Políticos de Paris de 2014 a 2017. Política e especialista em inteligência estratégica, geopolítica e relações internacionais, Claude Revel publica regularmente artigos sobre esses temas e dá palestras em conferências nacionais e internacionais.

Cinco coleções temáticas

Com a experiência de seus pesquisadores e os conhecimentos que reúne sobre as novas gerações por meio de sua comunidade estudantil, a SKEMA Publika produz notas, tribunas e relatórios repletos de propostas para melhorar as políticas públicas na França e no mundo.

O laboratório de ideias acaba de publicar o relatório EYES ("Emergy Youth Early Signs"), que analisa e elabora recomendações da expressão de milhares de jovens de várias nacionalidades sobre tópicos priorizados pelos próprios jovens: mídia e imprensa, redes sociais, novas tecnologias, segurança e o mundo do trabalho. Uma nota específica foi produzida sobre este último tema.

Ela faz parte da coleção EMERGY ("sinal de alerta precoce"), uma das cinco coleções temáticas da SKEMA Publika que também incluem: FER ("finanças, ética e regulação"), INCERTITUDES ("áreas de análise de risco pouco exploradas"), INTERFACES & INFLUENCES ("confrontos e interações") e FOCUS COUNTRY. Todas as publicações do laboratório de ideias podem ser encontradas no site: https://publika.skema.edu/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220228005951/pt/

Contato

Christine Cassabois Christine.cassabois@skema.edu Tel.: +33 (0) 627 493 659

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags