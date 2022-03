Comunicado do Business Wire :PUMA

A empresa esportiva PUMA e a empresa mundial de vestuário impermeável Modibodi® se uniram para lançar uma linha de roupas íntimas e trajes esportivos impermeáveis, criados para ajudar as mulheres a se manterem confortáveis e ativas durante a menstruação, ao mesmo tempo em que têm um impacto ambiental positivo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220301005096/pt/

Sports company PUMA and global leak-proof apparel company Modibodi® have teamed up to launch a range of leak-free period underwear and activewear, created to help women stay comfortable and active during their period whilst making a positive environmental impact. (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A PUMA, junto com a Modibodi, acredita que todos que desejam participar de exercícios físicos ou esportes devem ter a oportunidade de permanecer ativos e jogar, alimentando a motivação por trás da parceria mundial exclusiva da PUMA x Modibodi sob a plataforma "She Moves Us".

"Mesmo no século 21, menstruações e fluxos ainda impedem as mulheres de praticar esportes. Estudos revelaram que a participação de garotas no esporte cai de 69% (11-12 anos) para 45% (13-15 anos)*. Além disto, o plástico descartável de produtos descartáveis pode continuar a poluir o meio ambiente por centenas de anos", disse Erin Longin, Diretora Global de Esportes de Corrida / Treinamento da PUMA. "Como marca mundial, sentimos que era importante fazer nossa parte para resolver este problema. A cooperação PUMA x Modibodi permite que as mulheres permaneçam ativas, sem ter que se preocupar com menstruações, reduzindo o desperdício mensal de produtos menstruais."

Os produtos descartáveis poluem o meio ambiente e são mais caros a longo prazo do que seus equivalentes reutilizáveis e sustentáveis. A coleção PUMA x Modibodi é concebida para ser reutilizada e substitui a necessidade de absorventes, forros de lã e tampões descartáveis, garantindo ao mesmo tempo que as mulheres possam ficar extremamente confortáveis, livres de odores e protegidas de todos os fluxos (não apenas menstruação). A Modifier Technology?, proprietária da Modibodi, consegue isto por meio de sua camada superior macia, feita de lã merino, que absorve a umidade e o suor, uma camada intermediária de microfibra absorvente de secagem rápida, que retém fluidos e odores, bem como uma proteção impermeável adicional na camada inferior.

"Nenhuma mulher deve ficar à margem da vida porque está menstruada ou com fluxos na bexiga", disse Kristy Chong, Diretora Executiva e Fundadora da Modibodi. "Estamos entusiasmados em lançar esta coleção com a PUMA e juntos normalizar a menstruação e combater o estigma de que as mulheres não podem estar ativas em seus períodos menstruais ou quando experimentam qualquer fluxo corporal."

Como parte do lançamento, a PUMA e a Modibodi irão trabalhar com a parceria de caridade 'She Moves Us' da PUMA, Women Win, para doar um pacote de cinco calcinhas a 500 meninas e mulheres necessitadas. Este pacote de cinco calcinhas protege estas pessoas de seu ciclo menstrual e irá durar até quatro anos para permitir que elas participem com confiança nos esportes e na vida sem que os fluxos corporais as atrapalhe.

A primeira coleção de roupas íntimas ativas da PUMA x Modibodi estará disponível em maio de 2022 em lojas selecionadas e online em puma.com e modibodi.com.

*Observatory for Sport in Scotland (OSS) https://oss.scot/sport-participation-in-scotland-trends-and-future-prospects/

PUMA

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Durante mais de 70 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura ao criar produtos com rapidez para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de estilo de vida inspirados no desempenho e no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e automobilismo. Coopera com designers e marcas de renome para trazer influências esportivas à cultura de rua e à moda. O PUMA Group possui as marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 14.000 pessoas em todo o mundo com sede em Herzogenaurach / Alemanha.

MODIBODI

Fundada em 2013, a Modibodi® é a marca de vestuário impermeável original da Austrália, projetando roupas íntimas, roupas de banho, roupas esportivas, roupas de maternidade e fraldas reutilizáveis para substituir produtos de higiene descartáveis e oferecer uma solução sustentável para proteção em menstruações, incontinência, corrimento, vazamentos de leite materno, suor e muito mais. A Modibodi é calorosa, autêntica e humana. Ajudamos pessoas com todos os tipos de corpos com fluxos a seguir com suas vidas. Estamos falando sem rodeios e quebrando tabus. Estamos confortáveis em nossa própria pele e não temos vergonha de falar sobre corpos com fluxos - pois eles fazem parte da vida. Oferecemos uma variedade de produtos e tamanhos em nossas três marcas: Modibodi®, Modibodi RED para pré-adolescentes e adolescentes e Modibodi Men para controlar incontinência, suor e irritação. Nossos produtos impermeáveis Modibodi foram cientificamente testados e comprovados para absorver fluidos, resistir ao odor e mantê-lo seco, graças à tecnologia patenteada da marca que mantém você confortável e confiante, além de reduzir o impacto no meio ambiente. A Modibodi está comprometida com a sustentabilidade e o impacto social, ajudando a acabar com a pobreza e normalizando as conversas sobre menstruação e fluxos por meio da educação e apoiando pessoas carentes em todo o mundo. Até o momento, a Modibodi vendeu milhões de peças de vestuário a nível mundial, evitando que bilhões de produtos de higiene descartáveis de uso único, como absorventes, forros de lã e tampões, acabem em aterros sanitários.

Mudar o mundo deve ser tão fácil quanto trocar sua roupa íntima. Proteção sem resíduos, sem fluxos e sem preocupações.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220301005096/pt/

Contato

PUMAGudrun Cämmerer Chefe de Equipe Global RP gudrun.caemmerer@puma.com Tel. +49 173 2199376

Modibodi Lucy Lamming Líder de Parcerias & RP lucylamming@modibodi.com Tel. +61 403 562 993

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags