Comunicado do Business Wire :Payhawk

Payhawk, a solução de pagamento e despesas com escritórios em Londres, Sofia, Berlim e Barcelona, arrecadou mais US$ 100 milhões para ampliar sua rodada de Série B para US$ 215 milhões. A extensão da Série B significa que a empresa atinge uma avaliação de US $ 1 bilhão, tornando a Payhawk a primeira empresa búlgara a alcançar o status de unicórnio. A empresa planeja se tornar um catalisador para o ecossistema búlgaro de startups e continuar atraindo e retendo 1% dos melhores talentos do mercado.

Payhawk co-founders Konstantin Djengozov CFO (left), Hristo Borisov, CEO (center), Boyko Karadzhov CTO (right) (Photo: Business Wire)

A Lightspeed Venture Partners - uma empresa com liderança global em capital de risco com mais de US$ 10,5 bilhões sob gestão e investimentos anteriores em empresas como Affirm, Grafana, Faire, FTX, Personio, Snap e outras - lidera a extensão do financiamento, com a Sprints Capital, Endeavor Catalyst, HubSpot Ventures e Jigsaw VC também participando da rodada.

O financiamento adicional ocorre apenas três meses depois que a Payhawk anunciou a parcela inicial do financiamento de Série B, em novembro de 2021, de US$ 115 milhões1, e menos de um ano após sua rodada de Série A de US$ 20 milhões, em abril de 2021. Com os fundos extras, a Payhawk agora tem a influência financeira necessária para expandir agressivamente sua presença no mercado de empresas de médio porte e continuar seus ambiciosos planos de expansão global.

Atualmente, as equipes financeiras ainda realizam uma quantidade significativa de trabalho manual devido a várias ferramentas desconectadas para cartões, pagamentos, faturas e gerenciamento de despesas. A Payhawk reduz isso combinando esses elementos-chave em uma única plataforma. A empresa também oferece um reembolso de 3%, o primeiro do setor, em pagamentos com cartão até o valor total da assinatura, permitindo que os clientes reduzam seus custos de assinatura a zero, enquanto se beneficiam do software de nível empresarial.

A Payhawk surge como a plataforma líder para grandes PMEs e clientes corporativos, especialmente aqueles com presença multinacional. A empresa atende empresas em 30 países em uma variedade de indústrias, moedas e métodos de pagamento.

O novo capital será usado para aumentar ainda mais a equipe de produtos da Payhawk, adicionando 60 engenheiros de software sênior em Sofia do 1% de profissionais de nível superior no mercado. Isso com o objetivo de atender à crescente demanda dos clientes por novos recursos, como rastreamento de quilometragem e diárias, à luz do retorno incremental das viagens de negócios. Outros recursos existentes para clientes corporativos também serão ampliados, incluindo a integração da Oracle Netsuite, o gerenciamento de assinaturas e os orçamentos.

Aproveitando o impulso do primeiro influxo de capital de Série B, a Payhawk deve abrir escritórios em Amsterdã e Paris em março e em Nova York em setembro. O número de funcionários da empresa também deve triplicar de 100 para mais de 300 até o final deste ano, com os fundos extras destinados a alimentar um impulso renovado de vendas e marketing para uma maior expansão do mercado.

Arsham Memarzadeh, sócio da Lightspeed Venture Partners, disse:

"A Payhawk é mais do que um software de gerenciamento de gastos. É um balcão único para as equipes financeiras consolidarem os sistemas anteriormente díspares necessários para gastar, rastrear, processar e orçar fundos corporativos. Depois de conhecer a equipe por mais de um ano, ficamos impressionados com o ritmo de desenvolvimento dos produtos, construindo a solução mais abrangente do mercado em menos de quatro anos".

Hristo Borisov, CEO e fundador da Payhawk, disse:

"Sempre soubemos que poderíamos construir uma grande empresa se abordássemos um problema significativo em um grande mercado. O tamanho da oportunidade ainda impulsiona nosso crescimento e ambição hoje. Todos os funcionários que lidam com os pagamentos da empresa acham que deveria haver uma maneira melhor de fazer isso, mas esse enorme problema nunca foi resolvido por uma equipe de produto com experiência em engenharia. É isso que a Payhawk fornece ao mercado.

Tornar-se o primeiro unicórnio da Bulgária é uma grande prova do trabalho duro e da resiliência de nossa equipe nos últimos três anos e meio. Estamos apenas no início de nossa jornada e mal podemos esperar para continuar reinventando a forma como as empresas gerenciam seus pagamentos".

Sobre a PayhawkA Payhawk é uma plataforma financeira que combina gerenciamento de despesas, pagamentos e gerenciamento de faturas em uma única solução e, portanto, funciona como um balcão único para as equipes financeiras. Sua base de clientes consiste em uma mistura de empresas multinacionais maduras e de rápido crescimento, como LuxAir, Lotto24, Viking Life, Gtmhub, Flink, MacPaw e By Miles. A Payhawk também está liderando a agenda de transformação digital de empresas como a A.T.U na Alemanha, onde o produto substituiu o dinheiro por cartões da empresa em mais de 550 agências. A fintech está sediada em Londres e foi fundada em 2018 por Hristo Borisov e Boyko Karadzhov e mais tarde se uniu Konstantin Dzhengozov. Ela é apoiada por investidores de renome como Greenoaks, QED Investors, Earlybird Digital East e Eleven Ventures.

1 A rodada foi anunciada em US$ 112 milhões e outros US$ 3 milhões foram adicionados em novembro de 2021

