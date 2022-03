Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, fornecedora de software de rede construindo o futuro das redes com software nativo de nuvem que pode ser executado em qualquer nuvem e transforma o modo como o mundo se conecta, anuncia hoje que a empresa foi selecionada pela Türk Telekom para um piloto de Open RAN virtualizada (Open vRAN). A Telecom Infra Project (TIP) dará suporte ao teste e a ComPro Information Technologies Inc. atuará como integradora de sistemas.

From left to right: Türk Telekom, CTO, Yusuf Kiraç; Mavenir, SVP, RAN Business Unit, Puneet Sethi; ComPro, Vice President, Hakan Yildiz, Vice President. (Photo: Business Wire)

A Türk Telekom, primeira operadora de telecomunicações integradas de ponta e líder na Turquia, vem trabalhando por um longo período em tecnologias Open RAN que exercerão uma função ativa em redes 5G. Com esta visão, a Türk Telekom é membro da TIP, uma organização sem fins lucrativos que promove tecnologias abertas e um ecossistema desagregado para facilitar e melhorar sua adoção.

O piloto da Türk Telekom tem como finalidade contribuir com o trabalho de grupos de projeto Open RAN e Open Transport na TIP. A premiada solução Open vRAN da Mavenir, baseada na primeira arquitetura totalmente em contêiner e virtualizada Open RAN Split 7.2x do mundo, oferece a operadoras maior agilidade de negócios, elasticidade e flexibilidade de rede. A Mavenir está fornecendo à Türk Telekom uma solução Open vRAN completa de ponta a ponta que permitirá que uma única arquitetura suporte a rede 4G existente, como também aumente a cobertura para 5G. O processo será agregado nas unidades centrais (central units, CUs) e unidades distribuídas (distributed units, DUs), simplificando as instalações de células e transformando o custo total de propriedade (Total Cost of Ownership, TCO). Em relação à arquitetura geral, as principais responsabilidades da ComPro como integradora de sistema incluem a entrega e instalação pontuais de vários componentes compatíveis com O-RAN, garantindo ao mesmo tempo a integração suave de soluções de diversos fornecedores".

O piloto incluirá unidades de rádio (RUs) 4G, pequenas células 4G e RUs MIMO massivo 5G com tecnologias de formação de feixe incorporadas, em conformidade com as especificações de fronthaul da O-RAN Alliance. O piloto testará Open vRAN no Centro de Inovação Türk Telekom e no campo em instalações piloto.

"Redes abertas, virtualizadas e interoperáveis baseadas em software e tecnologias nativas em nuvem oferecem uma significativa redução no custo de capital e operacional, enquanto aceleram a entrega de rede para provedores de serviços de comunicação (Communications Service Providers, CSPs)", disse Puneet Sethi, vice-presidente sênior para RAN da Mavenir. "A mudança para uma Open vRAN é um marco de liderança no setor para a Türk Telekom, da qual a Mavenir, juntamente com nosso parceiro integrador de sistema ComPro, se orgulha de fazer parte. A Türk Telekom está construindo uma rede de nova geração selecionando e escolhendo fornecedores com base no mérito e inovação de recursos. Quando a Open vRAN estiver integrada à rede, a Türk Telekom poderá selecionar os melhores produtos RAN disponíveis no vasto ecossistema O-RAN".

Comentando sobre o comunicado, Yusuf Kiraç, diretor de tecnologia da Türk Telekom, disse: "É um prazer trabalhar com a Mavenir, a ComPro e a TIP neste piloto Open vRAN. Reconhecemos que tecnologias revolucionárias como a Open vRAN possuem enorme potencial para a sustentabilidade futura das redes. Temos orgulho em contribuir com a Telecom Infra Project (TIP) e acreditamos fielmente que este e outros projetos similares exercerão um importante papel no desenvolvimento do ecossistema O-RAN e das redes do futuro".

"É um prazer atuar como a integradora de sistema no piloto no piloto Open vRAN 4G/5G em andamento da Türk Telekom com o apoio da TIP. Este é um empreendimento ambicioso liderado pela Mavenir e formado por fornecedores de tecnologia de primeira classe. Juntos, estamos determinados a entregar uma solução Open vRAN transformadora e de maior maturidade, abrindo caminho para significativas economias de OPEX/CAPEX para a primeira operadora de telecomunicações integradas, a Türk Telekom na Turquia", disse Hakan Yildiz, vice-presidente da ComPro Information Technologies.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está construindo o futuro de redes e é pioneira em tecnologia avançada, focando na visão de uma rede única automatizada, baseada em software que roda em qualquer nuvem. Como a única fornecedora de software do mercado para redes de ponta a ponta e nativas na nuvem, a Mavenir está focada em transformar a maneira como o mundo se conecta, acelerando a transformação de rede de software para mais de 250 provedores de serviços de comunicação em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo. www.mavenir.com

Sobre o Türk Telekom Group:

A Türk Telekom, com mais de 180 anos de história, é a primeira operadora de telecomunicações integradas na Turquia. Com uma ampla rede de serviços e gama de produtos nas áreas de serviços pessoais e corporativos, a Türk Telekom unificou seus produtos e serviços móveis, de internet, telefone e TV em uma única marca, a "Türk Telekom". A Türk Telekom, o "provedor completo da Turquia", possui mais de 16,9 milhões de linhas de acesso fixo, 14,3 milhões de banda larga, 2,9 milhões de TV e 24 milhões de assinantes de serviço móvel, conforme dados de 31 de dezembro de 2021. A Türk Telekom Group Companies fornece serviços em todas as 81 cidades da Turquia e possui quase 36 mil funcionários com a visão de introduzir novas tecnologias na Turquia e acelerar a transformação da Turquia para uma sociedade da informação. www.turktelekom.com.tr

Sobre a ComPro:

A ComPro vislumbra contribuir para a transformação digital na Turquia implementando rapidamente as inovações em TI desde 1998. Como a integradora oficial de solução para empresas globais e os maiores parceiros de algumas empresas na Turquia, oferecemos produtos, soluções e serviços destes importantes fornecedores de tecnologia para nossos clientes. Adaptando-se rapidamente à revolução de virtualização/cloudificação no setor de telecomunicações, a ComPro foca em fornecer soluções e componentes inovadores para NFVI, xNF, BSS, ORAN 5G e redes privadas 5G para CSPs e grandes empresas. www.compro.com.tr

Contato

Contatos de relações públicas: Mavenir PR@mavenir.com Maryvonne Tubb (EUA) Emmanuela Spiteri (EMEA)

Türk Telekom Özlem Temana Tel.: 0 554 193 06 41 ozlem.temana@lorbi.com

ComPro sebla.key@compro.com.tr Sebla Kesim Key

