Comunicado do Business Wire :Lenovo

A Lenovo? revelou na MWC 2022 um portfólio de novos produtos e soluções inovadores projetados para um mundo mais conectado e cada vez mais híbrido.

A linha inclui uma ampla gama de produtos e soluções sofisticados que apoiam a visão da Lenovo de entregar "Tecnologia mais inteligente para todos". A Lenovo está comprometida a incorporar inteligência ao seu portfólio de produtos para trazer mais conectividade para todos: mais acesso à informação, comunicação e colaboração global.

O primeiro ThinkPad equipado com Snapdragon encanta trabalhadores móveis com bateria que dura vários dias, experiências aceleradas de inteligência artificial e conectividade 5G

A Lenovo tem a satisfação de anunciar o novíssimo ThinkPad X13s desenvolvido em colaboração com a Qualcomm Technologies, Inc., e a Microsoft, como o primeiro notebook do mundo alimentado pela plataforma de computação Snapdragon® 8cx 3.ª geração1, que roda até o Windows 11 Pro. O design ultrafino, ultraleve e sem ventoinha entrega o próximo nível de experiências de PC com operação silenciosa e sempre conectado, além de uma incrível bateria que dura vários dias, por até 28 horas2, experiências aceleradas de inteligência artificial, opções aprimoradas de conectividade 5G incluindo mmWave3 e suporte a aplicativos através do programa Microsoft App Assure para produtividade, segurança e colaboração ininterruptas. Para mais detalhes, leia o boletim de imprensa do produto aqui.

Produtividade estimulada com os notebooks ThinkPad mais recentes e o monitor móvel ThinkVision

A Lenovo anunciou os mais recentes acréscimos aos seus portfólios ThinkPad e ThinkVision. O novo ThinkPad X1 Extreme 5.ª geração,equipado com processadores mais recentes Intel vPro® com Intel® Core? i9 12.ª geração série H rodando Windows 11 Pro e disponível com as mais recentes unidades de processamento gráfico (Graphic Processing Units, GPUs) NVIDIA® GeForce RTX? para notebooks, com memória DDR5 de 64 GB e drives de estado sólido (Solid-State Drives, SSDs) duplos opcionais com suporte para até impressionantes 8 TB, leva o desempenho a um nível totalmente novo para as tarefas mais exigentes.

A Lenovo também está apresentando diversas atualizações no seu portfólio série ThinkPad T para atender às necessidades de produtividade e colaboração de uma força de trabalho amplamente diversificada. Um novo ThinkPad T16, além dos atualizados ThinkPad T14s 3.ª geração e T14 3.ª geração possuem telas com proporção 16:10 com tecnologia de baixa luz azul1 e opções de câmera FHD, que combinadas com um sistema de alto-falantes Dolby Audio e Dolby Voice aprimoram a experiência de colaboração, ampliada pela conectividade mais estável graças ao Wi-Fi 6E2 e opções WWAN3 melhoradas.

Ambientes de trabalho híbrido precisam de espaços de trabalho flexíveis e móveis. O aumento do tempo de tela acrescenta pressão a um espaço de exibição já sobrecarregado. Apresentamos o novíssimo monitor móvel USB-C® ThinkVision M14d, pesando menos de 1,3 libra (600 gramas)6, que oferece uma moldura superfina, com 14 polegadas e proporção 16:10 com alta resolução (2240 x 1400) que suporta uma ampla gama de cores 100% sRGB para uma maior fidelidade visual.

A Lenovo também está lançado um novo ThinkPad P16s juntamente com um ThinkPad P14s 3.ª geração atualizado. As estações de trabalho mais portáteis da Lenovo oferecem uma combinação de potência e desempenho para usuários profissionais em movimento. Construídas com os processadores Intel Core e a placa de vídeo profissional NVIDIA T550 mais recentes, as duas estações de trabalho possuem certificação ISV e são ideias para rodar aplicativos como AutoCAD®, Revit®, SolidWorks®, e outros. Para mais detalhes, leia o boletim de imprensa do produto aqui.

Notebooks ThinkBook distintos, versáteis e poderosos projetados para inspirar realizações impensáveis

A Lenovo anunciou hoje os mais recentes notebooks ThinkBook 14s Yoga 2.ª geração e ThinkBook 13s 4.ª geração i. Dando continuidade à filosofia de design moderno, sinônimo da linha ThinkBook, os novos modelos possuem detalhes em dois tons de cor e exibem classe com um exterior em alumínio anodizado1 e molduras estreitas nos quatro lados. Equipados com tecnologias inovadoras e inteligentes e recursos de alto desempenho, eles oferecem experiências superiores ao usuário em produtividade, colaboração e segurança. Para mais detalhes, leia o boletim de imprensa do produto aqui.

Encontre sua vantagem e libere desempenho inovador com o novo dispositivo motorola edge

O mais recente motorola edge está chegando à família premium da Motorola, omotorola edge 30 pro ou motorola edge+ na América do Norte. Com uma plataforma móvel líder no setor, um sistema super avançado de câmeras e uma tela incrível, o novo aparelho edge redefine o jogo. A Motorola se tornou a primeira fabricante de smartphones a lançar um aparelho com o ultrapoderoso Snapdragon 8 1.ª geração e está entregando este produto nas mãos de ainda mais consumidores.

O novo edge oferece a plataforma móvel Snapdragon 8 1.ª geração, a plataforma móvel mais avançada da Qualcomm Technologies, que alimenta tecnologias 5G, IA, jogos, câmera, Wi-Fi e Bluetooth® de ponta.

Os usuários podem usufruir da completa gama de recursos Snapdragon Elite Gaming? e aproveitar o poder da responsividade suave, cenários HDR ricos em cores para gráficos ultrarrealistas, além de recursos no nível de desktops. Comparada à geração anterior, a nova plataforma oferece 30% mais potência e 25% mais eficiência com a GPU Qualcomm Adreno?. O VRS Pro e a renderização volumétrica (Volumetric Rendering), recursos inéditos em celulares, entregam cenas impressionantes e efeitos de partículas realistas.

Com um conjunto de câmera tripla de alta resolução, o motorola edge pro 30 oferece fotografias incrivelmente nítidas e claras em baixa luminosidade utilizando foco instantâneo em todos os pixels, vídeos HDR10+ com mais de um bilhão de tons de cor, imagens em grande angular de alta resolução e selfies de alta resolução, com resultados inacreditavelmente vívidos. Tudo isso com o desempenho ultra suave de uma tela de 144 Hz e a impressionante clareza Dolby Atmos. A inacreditável bateria de 4.800 mAh atinge mais de 50% da carga em 15 minutos com o mais rápido TurboPower? de 68 W e pode ser recarregada sem fios com um TurboPower de 15 W. Para mais detalhes, leia o boletim de imprensa do produto aqui.

A Lenovo provoca jogadores estudantis com os novos notebooks IdeaPad Gaming e o mouse sem fio Legion para jogos, estudos e mais

A Lenovo apresentou sua nova série de notebooks IdeaPad Gaming 3i e IdeaPad Gaming 3 com dois tamanhos de tela, 15 e 16 polegadas, ideais para novos jogadores e os mais jovens, entrando no mundo dos jogos e que querem impressionar com a potência ideal para jogos. Esta linha renovada apresenta uma reforma elegante por dentro e por fora, com componentes térmicos aprimorados para uma jogabilidade mais silenciosa, novas cores de chassis e detalhes de alto desempenho, sem mencionar uma opção de tela WQHD+ turbinada.

Outro dispositivo projetado para o uso diário em jogos, estudos ou trabalho é o ultraleve Lenovo Legion?M600s Qi Wireless Gaming Mouse que entrega desempenho, conforto e precisão para todos os movimentos corretos e 80 milhões de cliques. Para mais detalhes, leia o boletim de imprensa do produto aqui.

Lenovo oferece novos dispositivos mais leves para ajudar os consumidores a aproveitarem mais

À medida que a adaptação a um estilo de vida híbrido continua a inspirar mais experiências intuitivas do consumidor, a Lenovo se aprofunda em inovações mais inteligentes e serviços confiáveis que facilitam o cotidiano. Hoje, na MWC, a Lenovo revelou seu novo portfólio dos populares notebooks de consumo 2 em 1 conversíveis e destacáveis, além de um tablet.

Comprometida a criar um mundo digital mais inclusivo onde mais consumidores tenham acesso em tempo integral ao seu notebook repleto de recursos, sem serem sobrecarregados, a Lenovo IdeaPad continua a expandir sua linha com maior desempenho, versatilidade e portabilidade. Seja para estudar em casa, trabalhar no escritório ou apenas relaxar, os usuários podem aproveitar recursos intuitivos em formatos versáteis que fazem mais, incluindo os notebooks conversíveis Lenovo IdeaPad Flex 5i e o Lenovo IdeaPad Flex 5 oferecidos em dois tamanhos de tela (14 e 16 polegadas) e com uma caneta Lenovo E-color opcional para todos os momentos criativos da vida. O novo notebook destacável Lenovo IdeaPad Duet 5i de 12 polegadas com Windows 11 é praticamente perfeito para estudantes e aqueles que realizam múltiplas tarefas.

A Lenovo também anunciou uma robusta linha de Chromebooks IdeaPad de consumo para o home office moderno, sala de aula e além: O novo Chromebook IdeaPad Flex 5i (14", 7), o Chromebook IdeaPad Flex 3i (15", 7) 2 em 1, e o Chromebook IdeaPad Duet 3 (11", 7) portátil. Outra maneira para usufruir da versatilidade e momentos de entretenimento é com o tablet Android? Lenovo Tab M10 Plus (3.ª geração) atualizado, compatível com a Lenovo Precision Pen 2 e modo aprimorado de leitura. Para mais detalhes, leia o boletim de imprensa do produto aqui.

Princípios da fundação da Kind City (Cidade Gentil)

No início do outubro passado, convidamos pessoas de todo o mundo para que compartilhassem suas esperanças e visões de uma Cidade Gentil do futuro, orientadas por mentes brilhantes globais e um podcast interativo. Agora, com o auxílio de IA sofisticada, compilamos e transformamos tais colaborações nos 10 princípios da fundação de uma cidade ecológica, acessível, inclusiva e capacitadora. Explore essa celebração colaborativa de gentileza e comunidade e saiba mais sobre a Kind City aqui.

Visite o Lenovo StoryHub para boletins de imprensa do produto mais detalhados, especificações completas e imagens dos comunicados da Lenovo na MWC. Verifique a página do evento Lenovo na MWC e a página de apresentação virtual sobre a participação da empresa no evento.

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma empresa de US$ 60 bilhões em receita da Fortune Global 500 que atende a clientes em 180 mercados no mundo. Focada em uma visão ousada para entregar tecnologia mais inteligente para todos, estamos desenvolvendo tecnologias que mudam o mundo que alimentam (através de dispositivos e infraestrutura) e habilitam (através de soluções, serviços e software) milhões de clientes todos os dias, e juntos criarmos uma sociedade digital inclusiva, confiável e sustentável para todos, em todos os lugares. Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia as mais recentes notícias em nosso StoryHub.

