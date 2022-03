Comunicado do Business Wire :La Haus

Massachusetts Institute of Technology (MIT) e La Haus, a empresa líder de proptech na América Latina de língua espanhola, anunciou hoje seu contrato para desenvolver pesquisas conjuntas que analisem os desafios e possíveis soluções para questões habitacionais no México e na Colômbia.

O Dr. Albert Saiz, Professor Associado de Economia Urbana e Imobiliária do Massachusetts Institute of Technology, irá liderar o projeto. O Dr. Saiz foi diretor do Centro para o Setor Imobiliário do MIT de 2014 a 2018 e hoje é diretor do Laboratório de Economia Urbana do MIT.

Dados e informações confiáveis sobre o mercado imobiliário na América Latina - onde 100 milhões de pessoas vivem em moradias informais - são extremamente difíceis de encontrar. A maioria dos países não armazena dados de habitação no registro público e, até recentemente, o setor imobiliário era fragmentado e muitas vezes informal, sem nenhuma entidade armazenando dados confiáveis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Contudo, a La Haus vem coletando dados sobre milhares de transações em 11 cidades no México e na Colômbia nos últimos quatro anos. O MIT contará com estes dados para analisar os mercados imobiliários destes países de um modo que não era possível anteriormente. O MIT e a La Haus esperam que a pesquisa resultante lance nova luz sobre questões como a qualidade da habitação nos enormes ambientes urbanos da América Latina. A pesquisa irá proporcionar uma base de informações para auxiliar governos e servidores públicos a tomar decisões com informação sobre regulamentação de zoneamento, planejamento urbano e outras questões habitacionais.

O Laboratório de Economia Urbana do MIT se concentra no estudo da atividade econômica e das tendências econômicas nas cidades. O Laboratório usa modelos analíticos e big data para entender o que faz as cidades prosperarem ou declinarem, como os valores habitacionais são formados e oscilam, e como a política local e os fenômenos sociais se manifestam no contexto da crescente urbanização mundial.

"Durante um século, a falta de dados confiáveis sobre o mercado imobiliário na América Latina resultou em políticas criadas por suposições. Graças à tecnologia, isto começa a mudar. A La Haus coletou um tesouro de dados que irá conduzir ao tipo de pesquisa que não conseguimos fazer até agora. Este não será apenas um trabalho acadêmico; queremos que seja um passo rumo a políticas públicas que possam melhorar o acesso a moradias de alta qualidade para a grande população de latino-americanos que lutam para ter acesso a moradias adequadas", disse Saiz.

"Esta pesquisa é mais uma etapa na construção de um caminho sólido para democratizar o acesso a moradias de qualidade para milhões de mexicanos e colombianos. O caminho para a transformação precisa de vários participantes que entendam o ecossistema, e estamos honrados em participar da pesquisa do MIT bem como empolgados em contribuir com soluções para os muitos desafios do setor imobiliário e habitacional", disse Rodrigo Sánchez Ríos, Co-Fundador e Presidente da La Haus.

Sobre a La Haus

A La Haus está transformando o setor imobiliário na América Latina através de tecnologia, dados e serviços de classe internacional, trazendo aos consumidores um mercado de ponta a ponta que elimina muitos dos empecilhos enfrentados por compradores e vendedores de imóveis na América Latina. A La Haus torna a aquisição de imóveis mais acessível na América Latina, onde a falta de acesso a informações transparentes impede a compra de imóveis. A empresa foi lançada em 2017 e hoje opera os portais lahaus.com na Colômbia e lahaus.mx no México. A La Haus criou os primeiros produtos digitais que garantem listagens deduplicadas de alta qualidade, ao mesmo tempo em que capacita os clientes a adquirir imóveis mediante uma experiência totalmente digital.

A La Haus opera em 11 cidades, incluindo Cidade do México, Bogotá e Medellín.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220301005999/pt/

Contato

Katie Curnutte 617.640.9765 katie@kingstonmarketing.group

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags