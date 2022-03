Comunicado do Business Wire :Interactive Brokers Group, Inc.

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica global automatizada, anunciou hoje o lançamento do Traders' Insight Radio, uma nova série de podcasts que apresenta entrevistas com executivos, líderes de pensamento e especialistas de mercado de todo o setor de serviços financeiros para discutir temas atuais que afetam os mercados e as negociações globais. Ouvintes familiarizados com o recurso online para comentários de mercado da Interactive Broker's, o Traders' Insight, irão reconhecer os apresentadores internos do podcast do IBKR que proporcionam um contexto importante em torno dos pontos de vista singulares que são examinados durante as conversas.

Idealizado para um público amplo que inclui operadores (traders) avançados e investidores iniciantes, o Traders' Insight Radio explora vários temas interessantes para qualquer investidor e destaca o conjunto de ofertas que já estão disponíveis através do IBKR Campus, o melhor recurso educacional da empresa. Os podcasts recentes e futuros apresentarão conversas sobre o impacto da inteligência artificial (IA) nos mercados, oportunidades em títulos estrangeiros e opiniões sobre as criptomoedas como a nova classe de ativos digitais. Para investidores de varejo que estão começando ou operadores avançados que buscam expandir sua base de conhecimento, o IBKR Campus inclui cursos e conteúdo sobre negociações, mercados e eventos atuais, além de visões gerais dedicadas aos produtos e plataformas de negociação do IBKR - e agora, notáveis entrevistas em podcast.

"Continuamos a nos concentrar em oferecer aos investidores as ferramentas educacionais necessárias para aprimorar a sua compreensão dos mercados financeiros e de negociação", disse Steve Sanders, vice-presidente executivo de Marketing e Desenvolvimento de Produtos na Interactive Brokers. "O Traders' Insight Radio complementa os recursos já disponíveis no IBKR Campus e é uma maneira nova e divertida que todos os investidores podem usar para acessar e tirar proveito da experiência de todo o setor financeiro."

A série foi apresentada em janeiro e os primeiros episódios incluem uma entrevista em duas partes com Thomas Peterffy, fundador e presidente do Interactive Brokers Group, que analisa os seus primeiros dias de negociação como formador de mercado de opções e como ele introduziu a tecnologia com sucesso no pregão. Os ouvintes se beneficiarão da perspectiva de Peterffy em vários assuntos, como a criptomoeda, a política monetária e o impacto do aumento das taxas e da inflação na economia, enquanto ouvem histórias divertidas de sua carreira. Para ouvir as entrevistas em podcast do Peterffy, visite:

Parte 1: "Você quer dizer que não é preciso saber nada para fazer isso?"

Parte 2: "Sr. Sosnick, eu acho você cada vez mais inútil "

Os últimos episódios do Traders' Insight Radio estão disponíveis gratuitamente no blog do Traders' Insight, através das plataformas de negociação da Interactive Brokers, incluindo o Trader Workstation, Client Portal e IBKR Mobile, além de serviços de podcast populares que incluem o Apple Podcast, Google Podcast, Podbean e Spotify.

Para obter o conjunto completo de recursos gratuitos do IBKR Campus, veja abaixo e visite ibkr.com/campus.

Traders' Academy: os investidores podem aprimorar a sua compreensão dos produtos, ferramentas e mercados disponíveis por meio dos aplicativos da Interactive Brokers' Trader Workstation, Portal do cliente, IBKR Mobile e TWS API.

Webinars do IBKR: os investidores podem assistir, ouvir e aprender sobre tópicos atuais do mercado e ferramentas IBKR através de webinars ao vivo e gravados.

Traders' Insight: os investidores podem assistir, ler ou ouvir o comentário sobre o mercado de mais de 70 profissionais do setor, que incluem o novo Traders' Insight Radio.

IBKR Quant: um blog destinado a profissionais quantitativos com interesse em programação, deep learning (aprendizado profundo), IBKR API, IA, Blockchain e outras tecnologias transformadoras que influenciam os mercados modernos.

Student Trading Lab: um recurso on-line gratuito para educadores que desejam combinar aulas de finanças ou ciências da computação com experiência de negociação no mundo real.

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas do Interactive Brokers Group oferecem execução comercial automatizada e de custódia de seguros, commodities e divisas 24 horas por dia, em mais de 135 mercados, em vários países e moedas, a partir de uma única conta de investimento integrado IBKR para clientes no mundo inteiro. Prestamos serviços a investidores individuais, fundos de hedge, grupos de transação por conta própria, consultores financeiros e corretores de apresentação. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma exclusiva e sofisticada para a administração de seus portfólios de investimento. Esforçamo-nos em oferecer aos nossos clientes preços vantajosos na execução e comercialização, ferramentas de gestão de risco e portfólio, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo a preços baixos ou sem nenhum custo, posicionando-os para obter maiores retornos em investimentos. A Barron's classificou a Interactive Brokers em primeiro lugar com 5 de 5 estrelas em sua avaliação de 26 de fevereiro de 2021, a Best Online Broker.

