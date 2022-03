Comunicado do Business Wire :IHS Holding Limited

IHS Holding Limited (NYSE: IHS) ("IHS Towers"), uma das maiores proprietárias, operadores e desenvolvedoras independentes de infraestrutura de telecomunicações compartilhada do mundo por número de torres, anuncia hoje a nomeação de Colby Synesael para o cargo de vice-presidente sênior de comunicações a partir de 1º de março de 2022.

Sediado na cidade de Nova York, Colby será responsável pelo desenvolvimento da prática de Relações com Investidores do Grupo e da atual equipe de Comunicações e Sustentabilidade. Ele se reportará ao diretor financeiro da empresa e também trabalhará de perto com Sam Darwish, presidente e diretor executivo, além de participar do Comitê Executivo de Gestão das IHS Towers.

A nomeação é parte de uma iniciativa mais ampla dentro da IHS Towers para expandir a equipe de gestão sênior, incluindo a recente nomeação de Bill Bates como vice-presidente sênior e diretor de estratégia em janeiro de 2022, na medida em que a empresa procura ampliar os negócios após a listagem pública da IHS Towers na NYSE em outubro do ano passado.

Colby tem participado de pesquisas de investimento ao lado das vendas nos últimos 20 anos e é considerado um dos principais analistas de Infraestrutura de Comunicações (torres, centros de dados, fibra, pequenas células de transmissão móvel), tendo sido classificado entre os três primeiros das pesquisas anuais de sell-side (do lado da venda) da Institutional Investor (II) em cada um dos últimos cinco anos. Colby trabalhou durante os últimos 12 anos na Cowen como líder da equipe de pesquisa.

Sam Darwish, presidente e diretor executivo da IHS Towers, comentou: "Tenho o prazer de dar as boas-vindas ao Colby e acrescentar mais um especialista experiente ao nosso Comitê Exexutivo deGestão. Colby trazuma visão inestimável como um analista de pesquisa de nível II no setor de Infraestrutura de Comunicações, juntamente com conhecimento significativo e experiência no trabalho direto com a comunidade de investidores e analistas. Sua nomeação reflete nossa agenda mais ampla para continuar a fortalecer ainda mais nossa equipe administrativa sênior e garantir a criação de valor sustentável a longo prazo para nossos acionistas".

Jeffrey M. Solomon, presidente e diretor executivo da Cowen, afirmou:"Colby foi um parceiro extraordinário nosso na Cowen por mais de uma década. Como analista sênior de pesquisa, ele é um líder de pensamento bem respeitado dentro do espaço de Infraestrutura de Comunicações. Embora vamos sentir falta de sua curiosidade e de seus valiosos insights, somos gratos por suas contribuições para nossa premiada franquia de pesquisa e desejamos-lhe muito sucesso em sua nova função".

Colby Synesael, vice-presidente sênior de comunicações da IHS Towers, disse: "Estou entusiasmado por me associar à IHS Towers, depois de ter conhecido Sam e outros membros da equipe administrativa durante o processo de Oferta Publica Inicial (IPO) da empresa. Acredito que a IHS tem à sua frente uma oportunidade significativa de crescimento que, se executada e comunicada efetivamente, pode traduzir-se em criação de valor real e durável para os acionistas durante os próximos anos". Tendo estado do lado das vendas por quase toda minha carreira, aguardo com expectativa este próximo capítulo e não consigo pensar em uma empresa mais empolgante para ingressar. Espero que, durante a próxima década, veremos uma demanda significativa de infraestrutura de comunicações nos mercados emergentes e acredito que a IHS está posicionada de forma única para se beneficiar. Também quero agradecer à Cowen pela oportunidade que me deram e por ser um ótimo lugar para trabalhar. Estou orgulhoso do que construímos juntos e acredito que eles estão bem posicionados para continuar a ampliar sua liderança dentro do espaço mais amplo dos serviços de comunicações nos próximos anos".

Sobre a IHS Towers: A IHS Towers é uma das maiores proprietárias, operadoras e desenvolvedoras independentes de infraestrutura de telecomunicações compartilhada do mundo por número de torres, sendo a única empresa de torres com foco exclusivo em mercados emergentes. A empresa possui mais de 38.000 torres proforma em seus 11 mercados, incluindo Brasil, Camarões, Colômbia, Costa do Marfim, Egito, Kuwait, Nigéria, Peru, Ruanda, África do Sul e Zâmbia. Para mais informações, envie um e-mail para: communications@ihstowers.com ou acesse: www.ihstowers.com

Carolina Desmeules / Jessica McGhie communications@ihstowers.com

