Comunicado do Business Wire :Delta-Q Technologies

A Delta-Q Technologies (Delta-Q) anunciou hoje que recebeu mais quatro empresas no seu programa de parceiros, "Charged by Delta-Q". Os novos parceiros são a Stafl Systems, Idneo, BSLBATT Battery, e a American Battery Solutions. Como os parceiros existentes, essas empresas terão acesso às ferramentas, associação de marca e suporte para colaborar com a Delta-Q em diversos mercados de propulsão elétrica. Isso também significa que fabricantes de equipamentos originais (original equipment manufacturers, OEMs) abastecidos pela Delta-Q agora terão uma rede selecionada de 13 fabricantes de bateria e sistema de gerenciamento de bateria (battery management system, BMS) compatíveis que funcionam bem com as soluções de carregamento da Delta-Q.

"Estamos empolgados em dar as boas-vindas aos novos quatro parceiros do programa", disse Rod Dayrit, diretor de desenvolvimento de negócios para as Américas da Delta-Q. "A expansão deste programa é um importante marco enquanto buscamos aumentar o engajamento e a colaboração entre fabricantes nos setores de veículos de propulsão elétrica e equipamentos industriais. Atestando nossa compatibilidade com nossos parceiros de baterias, e agora parceiros de BMS, podemos expandir nosso alcance e fornecer uma fonte confiável a OEMs para garantir as soluções de energia da mais alta qualidade e compatibilidade que, assim, expandirão seus negócios".

O programa de compatibilidade, lançado em maio de 2021, foi criado para dar confiança a OEMs de que a combinação de bateria, BMS e carregador fornecerá o melhor desempenho, vida prolongada de bateria e tempo máximo de operação aos seus produtos de propulsão elétrica. Através do programa, OEMs podem visualizar algoritmos e integrações testadas com os carregadores Delta-Q e diversas baterias e BMS.

"O objetivo do programa de compatibilidade da Delta-Q é ajudar nossos parceiros a aumentar a conscientização sobre a qualidade e confiabilidade da sua bateria ou BMS", declarou Steve Blaine, codiretor executivo e vice-presidente executivo de engenharia e qualidade da Delta-Q. "Estamos animados para continuar essa duradoura colaboração com nossos parceiros e demonstrar ainda mais o valor das nossas soluções combinadas".

Como parte do programa, os parceiros de bateria e BMS recebem uma marcação "Charged by Delta-Q" para uso em seus produtos, embalagens e materiais de marketing, que pode ser utilizada enquanto eles buscam aumentar seus fluxos de receita e focar em novos setores ou regiões onde a Delta-Q opera atualmente. Para OEMs, o logo significa que a bateria ou o BMS é compatível com os carregadores da Delta-Q. Durante o processo de substituição, o programa permitirá que o repositor procure pela marca "Charged by Delta-Q" em uma bateria ou BMS.

Os fabricantes participantes serão incluídos em uma tabela abrangente de tipos de produtos no site da Delta-Q. Eles também participarão da conferência virtual do ZAPI GROUP, que acontecerá entre 5 e 7 de abril de 2022.

Para saber mais sobre o Charged by Delta-Q, acesse https://hubs.ly/Q01535rb0.

Sobre a Delta-Q Technologies

A Delta-Q Technologies está carregando o futuro e impulsionando a transição do mundo para a energia elétrica! Projetamos, testamos e fabricamos colaborativamente robustos carregadores de baterias que melhoram o desempenho dos veículos e maquinário industrial de propulsão elétrica dos nossos clientes. Como o fornecedor de escolha para OEMs de primeiro nível, aplicamos nossos valores, perseverança e experiência em engenharia para orientar nossos clientes no processo de eletrificação para um mundo sustentável.

Somos parte do ZAPI GROUP de empresas e estamos sediados em Vancouver, Canadá. A equipe e distribuição da Delta-Q abrange cinco continentes para atender a setores como os de carrinhos de golfe elétricos, empilhadeiras, plataformas de trabalho aéreo, mobilidade elétrica, equipamentos para manutenção de pisos, veículos utilitários/recreativo, e novos mercados, como equipamento externo de energia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220301005469/pt/

Contato

Akanksha Kapil, Delta-Q Technologies Gerente de conteúdo de marketing E-mail: marketing@delta-q.com

AnnMarie Carson, Communiqué PR Tel.: (206) 282-4923, ramal 119 E-mail: Delta-Q@communiquepr.com

