Atirador mata 4, incluindo 3 menores de 15 anos, dentro de igreja na Califórnia

Quatro pessoas, incluindo três crianças com menos de 15 anos, foram mortas a tiros em uma igreja na cidade de Sacramento, na Califórnia, na tarde da segunda-feira, 28 (noite em Brasília), de acordo com autoridades locais.

De acordo com autoridades locais, um homem - que seria o pai das crianças - atirou e matou os três filhos e uma quarta pessoa antes de cometer suicídio.

A polícia atendeu ao chamado sobre tiros por volta das 17 horas (22 horas em Brasília) e encontraram cinco pessoas mortas, incluindo o atirador, na igreja no bairro Arden-Arcade.

As vítimas incluíam três menores de 15 anos, disse o sargento Rod Grassmann, porta-voz do gabinete do xerife do Condado de Sacramento. Ele não sabia o gênero das vítimas.

Um funcionário da igreja ouviu os tiros e ligou para o 911, disse Grassman. O tiroteio ocorreu na área principal do santuário, disse ele.

"Isso é, até o que posso dizer neste momento, um tipo de incidente relacionado à violência doméstica", disse Grassmann a repórteres na noite de segunda-feira.

De acordo com um oficial, o atirador havia sido afastado da mãe das crianças, que tinha uma ordem de restrição contra ele.

Não ficou claro quantas outras pessoas estavam na igreja ou por que estavam lá, disse ele, mas nenhum culto estava sendo realizado no momento. A igreja está em uma área densamente povoada do subúrbio de Sacramento.

O xerife de Sacramento, Scott Jones, disse que os investigadores acreditam que o tiroteio aconteceu durante uma visita supervisionada com as crianças, e a quarta vítima, um adulto, poderia ser o acompanhante. A identidade do atirador não foi divulgada.

"Haverá muitas evidências físicas que precisam ser coletadas", disse Grassmann. "Pode contar que estaremos aqui fora esta noite". COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

