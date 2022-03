América-MG confia na virada sobre Guaraní após derrota na ida pela 2ª fase da Libertadores

Só a vitória interessa ao América-MG nesta quarta-feira, diante do paraguaio Guaraní, no jogo de volta da 'pré-Libertadores' valendo a classificação para a terceira fase após a derrota por 1 a 0 no Independência em Belo Horizonte.

A revanche será disputada no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

O time mineiro precisa vencer por 2 a 0 para se classificar. Se o triunfo brasileiro for de 1 a 0 a vaga será definida nos pênaltis.

Basta um empate para o Guaraní carimbar o passaporte para a próxima fase, que antecede a fase de grupos do torneio continental.

O vencedor terá que enfrentar o Barcelona do Equador ou o Deportivo Universitario do Peru nessa terceira fase. Na primeira partida, o time de Guayaquil venceu por 2 a 0.

O Guarani deu um duro golpe no Coelho há uma semana nos acréscimos (90+1) com um gol do atacante Josué Colmán.

O time liderado pelo espanhol Fernando Jubero vai apostar em dois centroavantes de peso e experiência, Sergio Bareiro e Fernando Fernández, deixando Ariel Núñez no banco de reservas.

A equipe brasileira chegou com dois reforços em sua delegação para tentar reverter a desvantagem após o jogo de ida.

O técnico Marquinhos Santos terá à sua disposição o zagueiro argentino Germán Conti e o meia Alé, o primeiro após cumprir uma suspensão de um jogo e o segundo após superar o isolamento devido à covid 19.

O Coelho, um dos clubes mais tradicionais do Brasil (fundado em 1912) participa pela primeira vez da Copa Libertadores.

A derrota em casa os obriga a vencer por qualquer diferença para manter suas chances. "Estamos confiantes. Na ida fizemos um bom jogo, mas tivemos um mau resultado. Este jogo vai ser diferente", garantiu o meia Lucas Kal.

A arbitragem ficará a cargo do argentino Facundo Tello, auxiliado por seus compatriotas Facundo Rodriguez e Maximiliano del Yesso.

Prováveis escalações:

Guaraní: Devis Vásquez - Rodi Ferreira, Julio González, Roberto Fernández, Walter Ortíz - Marcelo González, Rodrigo Fernández, Jorge Mendoza, Josue Colmán - Fernando Fernández e Sergio Bareiro. Técnico: Fernando Jubero.

América-MG: Jailson - Patric, Eder, German Conti, Marlon - Lucas Kal, Juninho, Juan Pablo Ramirez, Matheusinho - Felipe Azevedo e Wellington Paulista. Técnico: Marquinhos Santos.

