Afegãos podem viajar para o exterior com documentos e um convite, afirmam talibãs

Os afegãos podem viajar para o exterior se tiverem documentos legais e um convite, disse um porta-voz do governo talibã nesta terça-feira (1), dois dias após dizer que precisavam de uma "desculpa" válida para deixar o Afeganistão.

O porta-voz do governo afegão, Zabihullah Mujahid, assegurou no domingo que "aqueles que saem do país com suas famílias e sem motivo" não poderão deixar o Afeganistão.

No entanto, nesta terça-feira, tentou esclarecer o "significado" de suas polêmicas declarações do fim de semana com uma mensagem no Twitter.

Os afegãos "que possuem documentos legais e convites podem viajar para o exterior e retornar ao país com total tranquilidade", afirmou.

Mas, pouco depois desta mensagem, o vice-ministro encarregado dos Refugiados e Repatriação considerou "inapropriado" que os países ocidentais convidem os afegãos a irem para o exterior ou facilitem a sua saída do Afeganistão.

"A comunidade internacional se intromete nos assuntos do Afeganistão e convida as pessoas prometendo-lhes asilo", disse Arsala Kharutai em coletiva de imprensa.

"É uma interferência contra o direito internacional e nós a condenamos", acrescentou.

