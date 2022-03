Zelensky pede que Rússia seja banida de portos e aeroportos de todo o mundo

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu nesta terça-feira (1º, ainda segunda no horário de Brasília) que a Rússia seja barrada em "todos os portos" e "aeroportos do mundo" em represália à invasão da Ucrânia.

"É preciso fechar o acesso para este Estado a todos os portos, todos os canais e todos os aeroportos do mundo", declarou Zelensky em um vídeo postado no Facebook, no qual também pediu à comunidade internacional que "considere o fechamento total dos céus para mísseis, aviões e helicópteros russos".

"Este mal, armado com mísseis, bombas e artilharia, deve ser detido imediatamente. E destruído economicamente, para mostrar que a humanidade é capaz de se defender", enfatizou o presidente.

Zelensky denunciou os bombardeios russos que atingiram o território ucraniano na segunda-feira, enquanto uma delegação russa e uma ucraniana se encontraram pela primeira vez, em Belarus, desde quinta-feira, quando começou a invasão.

"Essas conversas aconteceram com os bombardeios e disparos contra nosso território ao fundo (...). A sincronização dos disparos com o processo de negociação foi evidente", apontou.

"Acho que, de forma simples, a Rússia está tentando pressionar" Kiev, disse Zelensky. "Não perca seu tempo", acrescentou, referindo-se ao governo russo.

Segundo o presidente ucraniano, seu país "não obteve o resultado que gostaria" na primeira rodada de negociações na segunda-feira, mas mencionou suas "contrapropostas" para "acabar com a guerra".

As delegações concordaram em realizar uma "segunda rodada" de negociações.

