Ucrânia vai libertar presos com experiência militar para lutar contra a Rússia, diz presidente

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou nesta segunda-feira, 28, que o governo da Ucrânia libertará presos com experiência em combate e que estejam dispostos a combater os russos na guerra que ocorre em território ucraniano desde a semana passada.

“Dedicamos cada minuto à luta pelo nosso Estado. Todos que podem se juntar à luta contra os invasores devem fazê-lo”, disse o líder ucraniano. Sobre a decisão, Zelensky sinalizou que a decisão foi necessária. "Uma (decisão) que não foi fácil do ponto de vista moral, mas útil do ponto de vista de nossa proteção".

O conflito entra em seu quinto dia com um saldo de pelo menos 350 civis mortos, dentre estes 14 crianças, de acordo com balanço divulgado pelo governo ucraniano. A decisão foi divulgada no mesmo dia em que ocorre uma negociação de cessar-fogo.

Ucranianos e russos estão reunidos na fronteira da Ucrânia com Belarus para discutir demandas de ambas as partes para pôr fim ao conflito.

Dentre as demandas ucranianas estariam a retirada total de tropas russas do território do país. O Kremlin não divulgou demandas a serem tratadas no encontro.

