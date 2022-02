Ucrânia descumpriu acordos de Minsk, diz embaixador russo na ONU

O embaixador da Rússia nas Nações Unidas (ONU), Vasily Nebenzya, afirmou nesta segunda-feira, 28, que o organismo multilateral tem condições de solucionar o conflito do Kremlin com a Ucrânia, que começou, segundo ele, com ações dos ucranianos. Em discurso em sessão especial da Assembleia Geral nesta segunda-feira, o diplomata acusou Kiev de desrespeitar acordos, incluindo o de duas regiões separatistas (Donetsk e Luhansk, no leste ucraniano) e disse ainda que tem muita informação falsa sendo disseminada. Acusou, ainda, o Ocidente de incitar a Ucrânia.

"Havia esperança que que Kiev iria considerar e obedecer o que assinaram em 2015", disse Nebenzya falando do acordo de Minsk, intermediado pela Alemanha e França em 2014 e 2015 para tentar buscar a paz na região. "A Ucrânia não cumpriu suas obrigações com o acordo de Minsk", afirmou o diplomata. "A Federação Russa não começou essas hostilidades. Essas hostilidades partiram da Ucrânia. Queremos encerrar esta guerra."

Para ele, foi a Ucrânia que começou a guerra na região de Donbass (onde ficam as regiões separatistas). Nebenzya afirmou que o sofrimento de moradores do Donbass - majoritariamente de língua russa - não comoveu aliados do ocidente. "Vamos tentar que respondam pelos crimes brutais contra moradores russos."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nebenzya disse que houve pedido de diálogo por Moscou, mas a liderança da Ucrânia não quis atender. "Há muita informação falsa sendo disseminada no mundo", reforçou ele.

O diplomata russo acusou o Conselho de Segurança da ONU de não conseguir evitar o conflito armado com a Ucrânia.

Tags