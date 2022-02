Shell irá se retirar de projetos com Gazprom na Rússia

A gigante anglo-holandesa do petróleo Shell anunciou nesta segunda-feira (28) seu afastamento das participações em projetos em comum com o grupo Gazprom na Rússia devido à invasão à Ucrânia, o que a BP já havia decidido fazer.

Assim como a BP, a Shell manteve presença na Rússia nessas duas décadas, apesar da tensão geopolítica crescente, enfrentando reveses, mas mantendo relações cordiais com as autoridades.

A Shell investiu no polêmico gasoduto Nord Stream 2, do qual espera se afastar. "Nossa decisão de sair foi tomada com convicção", ressaltou o diretor geral da Shell, Ben van Beurden, em comunicado à Bolsa de Londres.

Estamos comovidos com a perda de vidas humanas na Ucrânia, fruto de um ato de agressão militar insensato, que ameaça a segurança europeia", declarou o executivo.

