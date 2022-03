Schalke 04 rompe patrocínio com a Gazprom

O clube Schalke O4, da segunda divisão da Alemanha, anunciou nesta segunda-feira o rompimento do contrato com seu principal patrocinador, a gigante russa Gazprom, após os eventos ocorridos na Ucrânia.

"O conselho de administração do FC Schalke 04, com a aprovação do conselho fiscal, decidiu rescindir o contrato com a Gazprom antes de sua conclusão", anunciou o clube em seu site.

O clube já havia decidido na semana passada retirar o nome da Gazprom do uniforme para a partida do campeonato alemão disputada no sábado, dois dias depois do ataque russo à Ucrânia.

O patrocínio que ligava o clube e a empresa russa prosseguiria até 2025 e deveria render 9 milhões de euros (10,1 milhões de dólares) por ano ao Schalke, clube da cidade de Gelsenkirchen, local histórico do futebol da bacia do Ruhr, que foi rebaixado no ano passado para a segunda divisão.

Em caso de volta à Bundesliga, o contrato previa um aumento do patrocínio, até 15 milhões de euros (16,8 milhões de dólares) por temporada.

"A capacidade financeira do clube não se verá afetada por esta decisão", afirma o Schalke. "A diretoria do clube tem confiança em conseguir encontrar um novo patrocinador em breve", afirma o clube.

No fim de semana, o presidente do Borussia Dortmund, Hans-Joaquim Watzke, clube vizinho do Schalke (30 km separam os dois estádios), deu a entender que poderia fornecer ajuda financeira em caso de ruptura de contrato com a Gazprom.

