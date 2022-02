Rússia e Ucrânia preveem 'segunda rodada' de negociações

As delegações russa e ucraniana concordaram, nesta segunda-feira (28), com a realização de uma "segunda rodada" de negociações - anunciaram ambas as partes, após terminarem uma primeira reunião e retornarem para suas respectivas capitais para examinarem a situação.

"As partes estabeleceram uma série de prioridades e de questões que exigem algumas decisões", disse Mikhailo Podoliak, um dos negociadores ucranianos, enquanto seu homólogo russo, Vladimir Medinski, afirmou que a nova reunião acontecerá "em breve" na fronteira entre a Polônia e Belarus.

