Pentágono: não vemos desescalada, mas Rússia progrediu menos do que gostaria

A Secretaria de Defesa dos Estados Unidos ainda não viu qualquer sinal de que a Rússia alterou seus planos em relação à invasão da Ucrânia, e a tomada da capital do país, Kiev, continua nos planos do Kremlin, segundo afirmou o vice-secretário de Defesa americano, John Kirby, durante coletiva de imprensa nesta segunda, 28.

"Ainda avaliamos que eles estão fora do centro da cidade de Kiev, mas o que sabemos claramente é que eles têm intenções em relação a Kiev", disse Kirby, que ainda destacou a resistência das forças ucranianas, o que tem provocado "atraso" nos planos de Moscou. "Já é o quinto dia de invasão, a Rússia claramente não progrediu como gostaria", afirmou.

O vice-secretário do Pentágono - sede da Secretária de Defesa dos EUA - repetiu comentários do Departamento de Estado ao chamar de "desnecessária" a ameaça nuclear do presidente da Rússia, Vladimir Putin, que colocou o arsenal nuclear do país em alerta máximo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags