Pauta de infográficos

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

* Ucrânia-Rússia-diplomacia-conflito-Otan:

1/ Mapa com localização das explosões, bombardeios e combates entre o exército ucraniano e russo e as zonas sob controle russo, em 28 de fevereiro às 14h (Bras.). (135 x 120 mm) - Atualização disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

2/ Mapa de Kiev com localização dos bairros, avenidas e do aeroporto de Gostomel, onde aconteceram combates entre o exército russo e ucraniano, em 27 de fevereiro às 07h (Bras.). (135 x 120 mm) - Disponível

3/ Mapa da Europa com os deslocamentos de refugiados ucranianos para outros países europeus, em 28 de fevereiro às 08h (Bras.), segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. (135 x 108 mm) - Disponível

4/ Mapa da Ucrânia com a comparação das zonas sob controle russo de 24 de fevreiro a 27 de fevereiro. (90 x 101 mm) - Atualização disponível

5/ Mapa da fronteira entre Ucrânia e Belarus ao longo da zona do rio Pripyat (Ucrânia) e da região de Gomel (Belarus). (93x98 mm) - Atualização disponível

6/ Principais países e organizações que anunciaram ajuda para Ucrânia desde a invasão russa. (135x117 mm) - Disponível

* Epidemia-vírus-saúde:

1/ Balanço mundial da pandemia do novo coronavírus em 28 de fevereiro. (90 x 104 mm) - Disponível

2/ Número de mortos por Covid-19 em diferentes países, segundo dados oficiais, e balanço mundial em 28 de fevereiro. (90 x 66 mm)- Disponível

3/ Número de casos e mortes pela covid-19 na América Latina e no Caribe, e os países mais afetados até 28 de fevereiro às 13h (Bras.). (45x86 mm) - Disponível

ECONOMIA

* Ucrânia-Rússia-conflito-mercados-petróleo:

1/ Evolução do preço do barril de Brent do Mar do Norte em dólares desde 2008. (90 x 74 mm) - Disponível

2/ Evolução da taxa de juros de referência do Banco Central da Rússia desde outubro de 2013. (89 x 68 mm) - Disponível

3/ Evolução das reservas em divisas do Banco Central da Rússia desde 1992. (89 x 73 mm) - Disponível

4/ Cotação do euro e do dólar em rublos desde janeiro de 2022. (89 x 118 mm) - Disponível

SOCIEDADE/CULTURA/GENTE/CIÊNCIA

* Clima-ONU-meio-ambiente:

1/ Infográfico mostrando o aumento da probabilidade e intensidade de eventos climáticos extremos. (135 x 101 mm) - Reenvio disponível

2/ Anomalias de temperatura em 2021 em relação a média entre 1981-2010. (134 x 91 mm) - Reenvio disponível

3/ Anomalias de temperatura em 2021 em relação ao período de 1981-2010. (89 x 89 mm) - Reenvio disponível

4/ Anomalias de temperatura registradas no mundo, entre 2002 e 2021 em relação à média do período 1981-2010. (180 x 144 mm) - Reenvio disponível

5/ Seleção das áreas expostas às inundações que devem ocorrer pelo menos uma vez por ano até 2050, assumindo que as emissões globais sejam reduzidas de acordo com as metas estabelecidas pelo Acordo do Clima de Paris. (180 x 174 mm) - Reenvio disponível

Contato: Maria-Cecilia.Rezende@afp.com - http://www.afpforum.com/AFPForum/

Tags