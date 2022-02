"No Ritmo do Coração" vence o prêmio de melhor elenco no SAG

"No Ritmo do Coração" venceu o prêmio de melhor elenco em filme na 28ª edição do 'Screen Actors Guild' (SAG), o prêmio do sindicato dos atores de Hollywood, que aconteceu no domingo em Los Angeles.

Nas categorias de televisão, as séries "Succession" e "Ted Lasso" venceram nas categorias de melhor elenco.

A seguir a lista de vencedores do SAG em 2022:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Melhor elenco: "No Ritmo do Coração"

Melhor ator: Will Smith, "King Richard: Criando Campeãs"

Melhor atriz: Jessica Chastain, "Os Olhos de Tammy Faye"

Melhor ator coadjuvante: Troy Kotsur, "No Ritmo do Coração"

Melhor atriz coadjuvante: Ariana DeBose, "Amor, Sublime Amor"

Melhor elenco de dublês: "007 - Sem Tempo para Morrer"

Melhor elenco em série de drama: "Succession"

Melhor elenco em série de comédia: "Ted Lasso"

Melhor ator em série de drama: Lee Jung-jae, "Round 6"

Melhor atriz em série de drama: Jung Ho-yeon, "Round 6"

Melhor ator em série de comédia: Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

Melhor atriz em série de comédia: Jean Smart, "Hacks"

Melhor ator em minissérie ou filme para TV: Michael Keaton, "Dopesick"

Melhor atriz em minissérie ou filme para TV: Kate Winslet, "Mare of Easttown"

Melhor elenco de dublês em séries de TV:: "Round 6"

bur-sst/st/fp

Tags