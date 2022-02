Jogadores brasileiros de clubes da Ucrânia deixam o país

Vários jogadores brasileiros que jogam na Ucrânia conseguiram deixar o país para a Romênia, depois de pedir ajuda ao seu governo como resultado da invasão russa nos últimos dias, anunciou o clube Shakhtar Donetsk nesta segunda-feira (28).

"Os jogadores brasileiros do Shakhtar deixaram a Ucrânia com suas famílias. Eles cruzaram a fronteira na segunda-feira", disse o clube ucraniano em comunicado, assegurando que outros jogadores do Dínamo de Kiev também conseguiram viajar para a Romênia.

Os jogadores e suas famílias se reuniram nos últimos dias em um hotel em Kiev e postaram um vídeo nas redes sociais pedindo apoio ao governo brasileiro.

"Depois de 16 horas de viagem, acabamos de cruzar a fronteira entre Ucrânia e Moldávia. Agora temos mais de sete horas de ônibus para Bucareste, de onde vamos viajar para o Brasil", escreveu no Instagram Matheus Assaf, agente do jogador do Vinicius Tobias, do Shakhtar.

O Shakhtar Donetsk, que conta com treze jogadores brasileiros no seu elenco, segundo o seu site oficial, salientou que esta saída dos jogadores foi possível graças ao presidente da UEFA, Alexander Ceferin, e aos seus homólogos das federações ucranianas e moldavas.

O treinador italiano do clube de Donetsk, Roberto de Zerbi, também se mostrou "feliz por voltar" para seu país, num vídeo publicado no Instagram, no qual aparece cercado por sua equipa técnica. "Mas não ficaremos felizes enquanto nossos jogadores ucranianos, nossos amigos ucranianos e todo o povo ucraniano, o orgulhoso povo ucraniano, não forem tão livres quanto nós", acrescentou.

