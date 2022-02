Itália fornecerá equipamento militar à Ucrânia

A Itália fornecerá material e equipamentos militares à Ucrânia para enfrentar a invasão russa, anunciou nesta segunda-feira (28) o chefe do governo, Mario Draghi, ao término do conselho de ministros.

O governo italiano decidiu "transferir meios, materiais e equipamentos militares para as autoridades governamentais ucranianas" em um decreto com medidas de emergência, informou em um comunicado, sem dar detalhes sobre a natureza e o valor do material que enviará.

A decisão da Itália foi aprovada depois que os Estados Unidos, a União Europeia e vários países europeus, incluindo Alemanha e França, anunciaram medidas semelhantes.

A Itália aprovou na sexta-feira uma ajuda de 110 milhões de euros (123 milhões de dólares) para o governo ucraniano.

Se trata de "um gesto concreto de solidariedade e apoio", explicou o ministro italiano de Relações Exteriores, Luigi Di Maio.

"A Ucrânia está sitiada sem ter cometido nenhuma falha, continuamente bombardeada por ordem do governo russo", lamentou o chanceler italiano.

"A União Europeia e todos os aliados devem formar uma frente comum e continuar a mostrar coesão", acrescentou.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro italiano garantiu que a Itália estava pronta para enviar 3.400 soldados aos países da Otan após a invasão russa da Ucrânia.

A Itália está preparada para mobilizar inicialmente "1.400 homens e mulheres do exército, marinha e força aérea", e depois mais 2.000 soldados, disse Draghi em discurso na Câmara dos Deputados.

