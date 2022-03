Coreia do Norte exalta teste em desenvolvimento de satélite

A Coreia do Norte afirmou que realizou um teste "altamente importante" no desenvolvimento de um satélite de reconhecimento, informou a mídia estatal nesta segunda-feira, um dia depois de Seul detectar um lançamento de míssil balístico.

A agência de notícias oficial da Coreia do Norte KCNA indicou que entidades governamentais realizaram ontem um teste "de grande importância para o desenvolvimento do satélite de reconhecimento". De acordo com a KCNA, o teste ajudou a "confirmar as características e a precisão de um sistema fotográfico de alta definição, um sistema de transmissão de dados e aparelhos de controle de altitude".

As Forças Armadas sul-coreanas disseram neste domingo ter detectado o lançamento de um míssil balístico, que, segundo a agência de notícias Yonhap, pode ter sido disparado de um lançador móvel, sugerindo que se tratava de um míssil de médio alcance.

A KCNA informou que o satélite testado permite "tirar fotografias verticais e oblíquas de locais específicos em terra". Os Estados Unidos, juntamente com um grupo de aliados, incluindo seis outros membros do Conselho de Segurança da ONU, condenaram "essas ações ilegais e desestabilizadoras nos termos mais fortes".

Em comunicado conjunto divulgado nesta segunda-feira, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Coreia do Sul, Austrália e outros Estados pediram a Pyongyang que "escolha o caminho da diplomacia para aliviar as tensões regionais e promover a paz e a segurança internacionais".

A declaração também pede ao Conselho de Segurança da ONU que "fale em uma só voz" para condenar as ações da Coreia do Norte, acrescentando que "o regime internacional de sanções é uma ferramenta importante para lidar com essa ameaça à paz e à segurança internacionais".

O desenvolvimento de um satélite de reconhecimento militar, juntamente com as armas hipersônicas recém-testadas, é um dos projetos militares-chave citados pelo líder Kim Jong Un no ano passado. Segundo analistas, o desenvolvimento desse satélite daria ao Norte a cobertura para testar mísseis balísticos intercontinentais (ICMB), que são proibidos, uma vez que os foguetes de longo alcance usam a mesma tecnologia.

"Há suspeitas de que a Coreia do Norte use os lançamentos espaciais como manobra para testar foguetes de mísseis balísticos", tuitou o analista Joshua H. Pollack, do Instituto Middlebury de Estudos Internacionais observando que os mesmos permitem ao país contornar seu compromisso de 2018 de suspender os testes de ICMB.

