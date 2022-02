Conselho de DH da ONU aprova debate urgente sobre invasão russa da Ucrânia

O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou nesta segunda-feira a convocação de um debate urgente na quinta-feira (3), a pedido de Kiev e apoiado por uma ampla coalizão de países, pela invasão russa da Ucrânia.

A Rússia, que era contrária, propôs uma votação. A iniciativa foi aprovada com 29 votos a favor, 5 contra - incluindo China e Cuba, além da Rússia - e 13 abstenções (o Conselho tem 47 membros).

"Não foi apenas um ataque contra a Ucrânia, mas contra todos os Estados membros da ONU, contra as Nações Unidas e contra os princípios que levaram à criação desta organização", denunciou a representante permanente da Ucrânia na ONU, Yevheniia Filipenko.

"Esta proposta de debate urgente não tem nada a ver com as verdadeiras questões de direitos humanos na Ucrânia", argumentou o embaixador russo, Guennadi Gatilov, que explicou que, diante das supostas violações dos direitos humanos nas regiões separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia, "não restava outra opção" a não ser realizar a operação.

A Ucrânia e seus apoiadores esperam que o debate urgente permita adotar uma resolução que condene a invasão, assim como pedindo a criação de um mecanismo dentro da ONU para investigar supostas violações de direitos humanos pelas tropas do presidente russo, Vladimir Putin.

