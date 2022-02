Conflito na Ucrânia impulsiona preços do petróleo

Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira, impulsionados pelo conflito na Ucrânia e pelas sanções ocidentais, que colocam as exportações russas sob pressão.

O preço do barril do Brent para entrega em abril fechou em forte alta, de 3,12%, a 100,99 dólares. Em Nova York, o barril do WTI para abril subiu 4,50%, fechando a 95,72 dólares.

"Mesmo que as sanções ainda não tenham um impacto direto nas compras de petróleo ou gás, há compradores que hesitam em adquirir petróleo russo", disse Andy Lipow, da Lipow Oil Associates. "Alguns bancos recusam crédito para essas compras, e algumas empresas marítimas não querem transportar petróleo russo", por medo de sanções, acrescentou.

