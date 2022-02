Comunicado do Business Wire :Tech Mahindra

A Tech Mahindra, fornecedora líder de serviços e soluções de transformação digital, consultoria e reengenharia de negócios, anunciou hoje o lançamento da TechMverse, sua prática Metaverso para oferecer experiências interativas e imersivas no Metaverse para seus clientes. Com o objetivo de transformar a experiência do cliente e fornecer resultados reais de negócios, a Tech Mahindra alavancará seus recursos de rede e infraestrutura líderes mundiais, juntamente com seus recursos tecnológicos fundamentais, incluindo Inteligência Artificial (IA), Blockchain, 5G, Realidade Aumentada (AR), Realidade Virtual (VR) e Computação Quântica para criar casos de uso B2B em todos os setores.

Em sua fase inicial, a Tech Mahindra aproveitará as oportunidades apresentadas pelo Metaverso por meio de vários casos de uso, incluindo DealerVerse, concessionária de carros baseada em metaverse; Middlemist, mercado NFT; e Meta Bank, um banco virtual e centro de jogos. Ele oferecerá serviços de experiência digital e profissional imersivos em design, conteúdo, bem como plataformas de tokens não fungíveis (NFT) e Blockchain plug and play de baixo código, além de alinhar a estratégia do metaverso com a estratégia digital e ambiental, social e de governança da Tech Mahindra (ESG) objetivos. Além disso, a Tech Mahindra também colaborou com a Mahindra & Mahindra Ltd. para oferecer Colecionáveis Digitais exclusivos, começando com uma série baseada em uma das marcas mais icônicas do último grupo. Esses colecionáveis serão listados, cunhados e colocados à venda por meio da plataforma NFT Marketplace líder do setor da Tech Mahindra.

CP Gurnani, diretor geral e CEO da Tech Mahindra, disse: "O Metaverso tem o poder de perturbar nossa realidade, assim como o futuro, para sempre. Na Tech Mahindra, sempre estivemos na vanguarda do 5G e nossa entrada no Metaverso é mais um marco em nossa jornada de catalisar a prontidão futura e interromper e transformar as experiências dos clientes. As camadas fundamentais do metaverso estão muito bem integradas na Tech Mahindra e suas competências. Da infraestrutura à experiência, da computação espacial ao comércio atual, a plataforma da Tech Mahindra, o TechMverse permitiria uma integração perfeita entre nossa conhecida experiência em 5G com nossas habilidades em IA, AR/VR e blockchain. Estaríamos treinando uma força de trabalho de 1.000 engenheiros para garantir que eles estejam prontos para resolver desafios de negócios complexos e imaginar novos mundos para nossos clientes e sociedade".

O Metaverso é um ambiente digital em rápida evolução onde os indivíduos podem interagir uns com os outros em um espaço virtual 3D. Como a oportunidade de receita global do Metaverso pode chegar a US$ 800 bilhões em 2024, a Tech Mahindra está preparada para aproveitar o poder do Metaverse para dar vida à imaginação e oferecer experiências futuristas AGORA. A rede do futuro, 5G, formará a espinha dorsal para fornecer uma experiência aprimorada aos clientes no universo do metaverso. No Mobile World Congress (MWC) deste ano, a vitrine da Tech Mahindra, "'Welcome to Simplicity" reflete como a líder em tecnologia está preparada para permitir que os Provedores de Serviços de Comunicação (CSPs) aproveitem essa nova onda de tecnologia alimentada por recursos de rede, engenharia e experiência com uma simulação imersiva realista compartilhada do mundo real ou outros mundos possíveis.

Manish Vyas, Presidente de Comunicações, Mídia e Entretenimento e CEO de Serviços de Rede, disse: "O Metaverso é uma oportunidade disruptiva para desbloquear a próxima fronteira das experiências imersivas digitais da nova era. Com nossa incursão no Metaverso, a Tech Mahindra está voltada para permitir oportunidades ilimitadas no mundo virtual, criando serviços escaláveis por meio de recursos fundamentais e experiência em engenharia de dispositivos".

Como parte da estrutura NXT.NOWTM, que tem como objetivo aprimorar a "Experiência centrada no ser humano", a Tech Mahindra foca em investir em tecnologias e soluções emergentes que permitam a transformação digital e que atendam às necessidades em evolução do cliente.

