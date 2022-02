Comunicado do Business Wire :Radisys® Corporation

A Radisys® Corporation, líder global de soluções de telecomunicações abertas, anunciou hoje que o player 5G japonês Hytec Inter está aproveitando o software Connect RAN da Radisys para habilitar sua solução 5G local para redes privadas. A solução Connect RAN 5G compatível com 3GPP da Radisys permite uma rede 5G elástica e ágil adaptada para atender aos requisitos exclusivos de diversos aplicativos 5G com CAPEX minimizado, tempo de lançamento no mercado aprimorado e tempo para receita reduzido. A Hytec Inter distribui sistemas de acesso sem fio de longa distância de 4,9 GHz, LTE privado (4G local) e desenvolve codificação/decodificação de vídeo 4K, sistemas de transmissão de vídeo de banda estreita de latência ultrabaixa e soluções 5G locais.

-- A Radisys e a Hytec Inter desenvolveram uma solução de plataforma 5G local que permite a otimização rápida de vídeo de alta resolução para aplicações AI/DX (transformação digital), voltada para implantações de pequeno e médio porte e adaptável para configurações locais.

-- O software Connect RAN líder do setor e rico em recursos da Radisys, juntamente com o 4K LLC da Hytec Inter, uma plataforma de vídeo 4K de latência ultrabaixa com um sistema de gerenciamento de largura de banda proprietário, é otimizado para transmissão de uplink 5G e promete um tempo de lançamento no mercado significativamente reduzido para clientes.

-- O software Connect RAN 5G da Radisys é compatível com as especificações do 3GPP, do Small Cell Forum e da O-RAN Alliance, e ganhou o prêmio Small Cell Forum por Contribuição Excepcional para Plataformas Small Cell Open RAN. O software está disponível pré-integrado e pré-validado em várias plataformas líderes do setor para acelerar as implantações globais de 5G.

"Estamos entusiasmados com a parceria com a Hytec Inter para fornecer uma solução inovadora para as implantações do mercado 5G local do Japão", disse Munish Chhabra, vice-presidente sênior e gerente geral de software e serviços da Radisys. "Nosso software multiplataforma fornecerá os requisitos de desempenho e latência exigidos pelos clientes da Hytec Inter que desejam implantar sua própria rede privada 5G."

"Existe uma grande oportunidade para soluções de rede sem fio privada e valorizamos essa parceria com a Radisys para trazer 5G local para nossos clientes", disse Norihito Asao, presidente e diretor executivo da Hytec Inter. "A Radisys é líder do setor em software 5G e sua solução compatível com 3GPP integrada ao Hytec 4K LLC nos permitirá fornecer novos aplicativos interessantes para transformação digital. Em particular, a capacidade de entregar conjuntamente uma configuração no local que permite que nossos clientes tenham sua própria rede 5G completa e nos permite oferecer uma solução diferenciada que suporte as metas de nossos clientes de latência, desempenho e controle sobre suas redes."

A Radisys é uma líder global em soluções e serviços de telecomunicações abertas. Suas plataformas desagregadas e serviços de integração potencializam arquiteturas de referência abertas e padrões combinados com software e hardware abertos, permitindo que provedores de serviço impulsionem a transformação digital aberta. A Radisys oferece um portfólio de soluções completas, de terminais digitais as soluções desagregadas e de acesso aberto e principais, a aplicações digitais e plataformas de engajamento. Sua organização de serviços de rede especializados e de classe mundial entrega serviços de ciclo de vida completo para ajudar provedores de serviço a construir e operar redes altamente escaláveis e de alto desempenho a um excelente custo total de propriedade. Saiba mais em www.Radisys.com.

A Hytec Inter é uma distribuidora e desenvolvedora líder do setor de equipamentos de comunicação e rede no Japão. Apoiada por uma equipe de engenharia técnica de classe mundial altamente experiente, a Hytec oferece e fornece suporte completo ao ciclo de vida para soluções premium de ponta a ponta nos setores de governo, defesa e mercado industrial. Suas soluções de vídeo 4K fornecem vídeo de alta qualidade com baixa latência e segurança em redes de banda estreita desafiadoras. Tudo isso combinado com o fornecimento de redes 5G privadas seguras e escaláveis de alto desempenho em aplicativos locais exigentes. Para mais informações, acesse www.hytec.co.jp

Radisys® é uma marca comercial registrada da Radisys. Todas as demais marcas registradas pertencem aos seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220227005095/pt/

Nereus para a Radisys Lori Zielinski, +1-503-459-9150 lzielinski@nereus-worldwide.com

