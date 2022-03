Comunicado do Business Wire :PeaceTech Lab

Ontem, a International Peace Honors de 2022, apresentada pela PeaceTech Lab, a premiada organização sem fins lucrativos fundada pelo United States Institute of Peace, reuniu um grupo lendário de personalidades para reconhecer o trabalho dos líderes mundiais em compaixão, inovação e transformação, e nos lembra todo o poder que as pessoas têm para efetuar mudanças positivas para obter a paz.A cerimônia está disponível para visualização em: bit.ly/internationalpeacehonors.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220228005387/pt/

Watch the 2022 International Peace Honors. (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Considerando os eventos históricos que ocorreram esta semana, Sheldon Himelfarb, Presidente e Diretor Executivo do PeaceTech Lab, afirmou que nunca considerou cancelar a International Peace Honors uma vez que "a incrível história de resistência e resiliência na Ucrânia é aquela que muitas vezes se baseou na arte, na música e na escrita que conclamou as pessoas a rejeitar o autoritarismo e abraçar a diversidade, a justiça e a inclusão." Ele acrescentou que, "Estes não são ideais elevados, mas resultados concretos pelos quais dissidentes, artistas e ativistas cidadãos pagaram com suas vidas - na Ucrânia E em todo o mundo. Nós nos reunimos para honrar seu legado, e porque são estes tipos de histórias que precisamos agora, mais do que nunca."

A International Peace Honorees deste ano foram o ator, diretor e ativista social, Forest Whitaker; presidente da MasterCard, Ajay Banga; cantor e compositor humanitário, ganhador do Grammy Latino, Juanes; ex-vice-presidente de Inovação e Tecnologia da IBM, Nicholas Donofrio; criador do 'Humans of New York', Brandon Stanton; ativista indígena e ambientalista, Tokata Iron Eyes; e o presidente e diretor executivo da Advanced Micro Devices, Dr. Lisa Su.

Além disto, um reconhecimento especial como Voices of Peace incluiu líderes comunitários mundiais que dedicaram suas vidas aos ideais de Paz e Serviço. Os premiados da Voices of Peace incluíram: Khalida Popal - Afeganistão; Israel González, Bio Grip - México; Media Monitoring Africa - África do Sul; Luis Enrique Mejía Godoy - Nicarágua;e dos EUA, Company E; Ghida Dagher, New American Leaders; e Covington & Burling.

A cerimônia foi organizada pela atriz e ativista, Rosario Dawson e incluiu atuações internacionais do aclamado violoncelista croata, HAUSER que interpretou lindamente o clássico de Schubert - Serenata, o trio pop italiano de ópera, IL VOLO presenteou o público com uma poderosa versão acústica de uma das trilhas sonoras mais populares de Mo Morricone, SE (Nuovo Cinema Paradiso), organizada exclusivamente para a noite. A energia espanhola de Buikafez uma serenata para os homenageados com sua fusão apaixonada de jazz, flamenco, rock, sons africanos e afro-caribenhos, bem como o cantor e compositor colombiano ganhador do GRAMMY®, Fonseca, apresentou "Eres mi Sueño" (Você é meu Sonho).

As homenagens foram entregues pelo 42o presidente dos EUA, Bill Clinton; Prêmio Nobel da Paz, Tawakkol Karman; o co-pai da Internet e homenageado internacional da paz de 2021, Vint Cerf; e por Misty Copeland, principal bailarina do American Ballet Theater.

"Para nós era importante entregar um programa que comemorasse adequadamente as conquistas de todos os pioneiros de destaque, cujas contribuições para o mundo nunca podem ser quantificadas. Mas o mais importante, considerando as notícias preocupantes da semana, queríamos garantir que o fizéssemos com respeito e honra para com os milhões de pessoas afetadas pela ruptura da paz na Ucrânia.", disse Maria Esmeralda Paguaga, produtora executiva da International Peace Honors.

Siga @internationalpeacehonors para mais informação.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220228005387/pt/

Contato

Imprensa: Janice Torres, janice@peacetechlab.org

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags