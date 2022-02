Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, fornecedora de software de rede construindo o futuro das redes com software nativo na nuvem que transforma a maneira como o mundo se conecta, anunciou hoje que apresentará a rede principal 5G hospedada na nuvem da Amazon Web Services (AWS) para vários casos de uso 4G/5G no Mobile World Congress 2022. A Mavenir já está trabalhando com clientes para testes e implantação da solução de ponta a ponta da Mavenir na AWS.

A Mavenir implantará o núcleo de pacote nativo em nuvem, subsistema multimídia IP (IP Multimedia Subsystem, IMS), voz, mensagens e componentes de orquestração hospedados na AWS. A solução usará a plataforma Digital Enablement da Mavenir como front-end para o gerenciamento geral de serviços, fornecendo aos clientes uma interface para gerenciamento de autoatendimento. O piloto está focado na facilidade de fazer um pedido de rede por meio da interface de autoatendimento, levando à implantação na AWS. Isso inclui o encadeamento de várias camadas de rede, ações de implantação e configuração de funções de rede, reduzindo assim o design geral do serviço e os tempos de implantação.

Este piloto da Mavenir para implantação e gerenciamento de serviços baseados em nuvem para provedores de serviços de comunicação (Communications Service Providers, CSPs) abre caminho para a implantação automatizada usando soluções pré-integradas e validadas de ponta a ponta na AWS. Ele apresenta um tempo reduzido para configuração e integração e um baixo custo de propriedade para testes e lançamentos de serviço rápidos. A solução visa CSPs que buscam aproveitar a tecnologia de nuvem pública com soluções confiáveis, de nível de operadora e de alto desempenho com segurança e dimensionamento sob demanda. A solução é flexível e as operadoras poderão escolher entre os componentes de solução disponíveis e aprimorá-la com integração opcional com cargas de trabalho locais de acordo com suas necessidades. A Mavenir também oferece recursos e capacidades avançadas, como fatiamento de rede, como parte do serviço.

"Como parte do foco estratégico da Mavenir na preparação da nuvem pública para telecomunicações, construir esse relacionamento é um passo para reduzir o custo total de propriedade (Total Cost of Ownership, TCO) e acelerar as implementações. A solução de rede pública baseada em nuvem, consumida como um serviço, traz o tempo de lançamento desejado, capacidade de resposta, flexibilidade e recursos como fatiamento que permitirão que as operadoras estendam sua oferta para indústrias e empresas", disse Bejoy Pankajakshan, diretor de tecnologia e estratégia da Mavenir.

"Muitos de nossos clientes de telecomunicações estão ansiosos para aproveitar o poder da nuvem para otimizar a implementação e o gerenciamento de serviços e modernizar seus modelos operacionais, pois as abordagens atuais tornam demorado e caro projetar, dimensionar e gerenciar suas redes", disse Jan Hofmeyr, vice-presidente, EC2 Edge na AWS. "Com isso, a AWS e a Mavenir estão tornando simples, rápido e menos caro a configuração de redes de telecomunicações em escala usando soluções pré-integradas."

A Mavenir está construindo o futuro de redes e é pioneira em tecnologia avançada, focando na visão de uma rede única automatizada, baseada em software que roda em qualquer nuvem. Como a única fornecedora de software do mercado para redes de ponta a ponta e nativas na nuvem, a Mavenir está focada em transformar a maneira como o mundo se conecta, acelerando a transformação de rede de software para mais de 250 provedores de serviços de comunicação em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo. www.mavenir.com

