Comunicado do Business Wire :Huawei

Durante o Huawei Day 0 Forum no MWC Barcelona 2022, a Huawei lançou uma série de novos produtos e soluções de TI como parte de uma nova "base de TI inteligente" para operadoras. David Wang, Diretor Executivo do Conselho e Presidente do Conselho Administrativo de Infraestrutura de TIC da Huawei, explicou em seu discurso intitulado "+ TI, Novo Crescimento", que esta base de TI confiável e eficiente irá ajudar as operadoras a se tornarem inteligentes, aumentarem a receita, reduzirem custos, impulsionarem a eficiência e, por fim, atingirem um novo crescimento.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220228005747/pt/

David Wang delivering the keynote speech (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o rápido desenvolvimento de tecnologias emergentes como 5G, IoT, computação em nuvem e inteligência, as operadoras colocaram suas próprias transformações digitais no topo de suas agendas para que possam ajudar outros setores B2B a se tornarem digitais. Contudo, este tipo de transformação requer atualizações de infraestrutura de TI, cooperação em diversas nuvens e ganhos rápidos de mercado para gerar mais impulso.

Wang explicou que a base de TI inteligente da Huawei foi concebida especificamente para ajudar as operadoras a atender a estes novos requisitos. Esta base inclui uma nuvem distribuída totalmente colaborativa e um conjunto de dados para todos os cenários.

No mesmo evento, a Huawei também lançou a primeira solução nativa em nuvem distribuída do setor. Esta nuvem totalmente colaborativa ajuda as operadoras a obter orquestração de TIC, sinergia de rede em nuvem e sinergia de borda em nuvem. A arquitetura suporta plataformas de dados e mídia como serviço para operadoras e plataforma de aplicativos como serviço (aPaaS) para clientes do setor. Isto oferece experiências garantidas a usuários de aplicativos ilimitadas geograficamente, cooperação em diversas nuvens e tráfego de dados. Atualmente, a empresa diz que um dia espera oferecer tudo como um serviço.

A Huawei também anunciou uma nova série de produtos de infraestrutura de dados como parte de sua estratégia OneStorage para dar apoio à evolução contínua do armazenamento. À medida que os tipos de dados continuam a se diversificar, os aplicativos se tornam mais acessíveis e a proteção de dados se torna mais importante do que nunca. A solução OneStorage da Huawei oferece às operadoras a eficiência de que precisam para satisfazer estes requisitos mediante provisionamento de recursos sob demanda, gerenciamento inteligente de dados e convergência de várias nuvens. Atualmente, é a melhor oferta da Huawei para operadoras que irão manter sua infraestrutura de dados atualizada e explorar novos negócios.

Até o fim de 2021, a HUAWEI CLOUD e suas parcerias construíram 61 zonas de disponibilidade em 27 áreas para atender mais de 170 países e regiões. Também começou a trabalhar com mais de 120 operadoras no mercado de serviços em nuvem para auxiliar os clientes corporativos a se tornarem digitais. Atualmente, oferece mais de 50 serviços de nuvem específicos de cenário a nove mercados verticais, como produção, varejo e saúde, para se tornarem digitais. Estas ofertas de serviços de armazenamento de dados inteligentes e eficientes são atualmente utilizadas por 300 operadoras em todo o mundo, sendo que a solução OceanStor Dorado foi designada Líder no Quadrante Mágico do Gartner por seis anos sucessivos.

A infraestrutura de TI confiável, eficiente e inteligente é essencial para que as operadoras se tornem digitais. A Huawei quer continuar trabalhando com as operadoras a fim de implantar a infraestrutura de TI, ajudar o setor a se tornar digital e obter um novo crescimento em conjunto.

O MWC22 Barcelona irá ocorrer de 28 de fevereiro a 3 de março em Barcelona, Espanha. A Huawei irá expor seus produtos e soluções no estande 1H50 no Fira Gran Via Hall 1. Junto com operadoras mundiais, profissionais do setor e líderes de opinião, abordaremos temas como tendências do setor, GUIA para o futuro e desenvolvimento ecológico para visualizar o futuro das redes digitais. Para mais informação, acesse: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220228005747/pt/

Contato

Doreen Duan Departamento de Vendas de Soluções e Marketing da TI Carrier Huawei E-mail: doreen.duan@huawei.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags