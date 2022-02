Comunicado do Business Wire :GamiFi

GamiFi, a plataforma de lançamento de DeFi nº 1 para jogos eletrônicos Metaverse, Play-to-Earn e habilitados para blockchain, anunciou uma oferta inicial de DEX (IDO) em 11 de março de 2022, em parceria com o estúdio de jogos eletrônicos GAMI.

A Oferta Inicial DEX (IDO) irá oferecer aos membros da comunidade GamiFi a oportunidade de apostar um total de US$ 100.000 (1.000.000 tokens) no futuro desenvolvimento dos títulos de jogar para ganhar da GAMI, KNOCKOUT WARS? e LAST WARRIORS?.

Ambos os títulos fazem uso da Realidade Aumentada (RA) para oferecer aos jogadores batalhas totalmente imersivas. A GAMI é um estúdio de jogos com base em blockchain que incorpora a tecnologia de RA, Realidade Virtual (RV) e Token Não Fungível (TNF) para revolucionar a experiência dos jogadores.

Depois que a GamiFi concluiu com sucesso suas próprias campanhas pré-IDO e IDO, o próximo GAMI IDO será o primeiro de seu tipo na plataforma de lançamento da GamiFi. As IDOs subsequentes logo serão confirmadas.

"A GamiFi está em êxtase por hospedar a GAMI, pois é a primeira IDO", disse Laura Walsh, Diretor Executivo da GamiFi. "Com a GAMI já tendo dois jogos no espaço P2E, não podemos esperar nada além de grandes coisas por vir. Esperamos que nossa comunidade perceba o mesmo."

"2022 é um grande ano para os jogos eletrônicos e posicionamos nossos jogos para serem o jogo mais conectado e imersivo para todos. A GamiFi está construindo uma verdadeira comunidade de jogos eletrônicos e estou muito entusiasmado com a parceria e ansioso para crescer juntos no espaço P2E", disse Sanadaa Yukimura, Cofundador da GAMI.

Sobre a IDO

A IDO começa em 11 de março de 2022, com os participantes sendo inscritos em uma cédula para lista de permissões. Os proprietários dos NFTs de utilidade 'Golden Ticket' da GamiFi terão a lista de permissões garantida.

Datas-chave da IDO: 11 a 14 de março de 2022

Aposta total: US$ 100.000 a US$ 0,10 = 1.000.000 tokens

Sobre a GamiFi

A GamiFi é a plataforma de lançamento preferida para jogos eletrônicos Metaverse, Play-to-Earn ou habilitados para blockchain.

Ao contrário de outras plataformas de lançamento, a GamiFi tem foco em atender tanto a comunidade NFT/Metaverse/Play-to-Earn quanto as comunidades Esports e de jogos online. Isto é obtido através de parcerias e relacionamentos estratégicos com os principais líderes de opinião no ecossistema de jogos eletrônicos.

Ambos os mundos, uma plataforma - oferecendo o melhor suporte possível para qualquer lançamento de jogos eletrônicos da GamiFi.

Sobre a GAMI

A GAMI é um estúdio de jogos eletrônicos com base em blockchain de jogar para ganhar, aproveitando as tecnologias AR, VR e NFT para oferecer aos jogadores as melhores experiências de jogo e recompensá-los por sua diversão. Este novo mundo de jogos começa com dois jogos épicos:

KNOCKOUT WARS?

Sua experiência de batalha imersiva completa no celular usando RA. Faça um combate um contra um ou equipe contra equipe em uma partida frenética de bola de fogo de ação rápida, ganhando o espólio e conquistando a vitória para seu Império!

LAST WARRIORS?

Entre no ringue em um jogo de luta corpo a corpo em ritmo acelerado com armas de sua escolha usando RA. Lute contra jogadores de todo o mundo, entre em torneios e experimente a vitória enquanto ganha e traz glória a seu Império!

Para mais informação, acesse o:

Site da GamiFi: http://gamifi.gg/ Twitter da GamiFi: @GamiFigg

Site da GAMI: https://www.gami.me/ Twitter da GAMI: @Gami_NFT

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220228005421/pt/

Contato

Chris Smith: Chris@bigesports.gg

