COI retira Ordem Olímpica do presidente Putin

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou, em um comunicado divulgado nesta segunda-feira (28), que retira a Ordem Olímpica do presidente russo, Vladimir Putin, em resposta à invasão da Ucrânia.

"O comitê executivo do COI, baseando-se nas circunstâncias e na situação e considerando a violação extremamente grave da Trégua Olímpica e outras violações da Carta Olímpica pelo governo russo no passado, tomou a decisão de retirar a Ordem Olímpica para todas as pessoas que hoje têm uma importante função no governo da Rússia", afirma a nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

mw/bp/psr/tt

Tags