Choque de dois ônibus deixa 30 mortos no Chade

Cerca de 30 pessoas morreram, e pelo menos 50 ficaram feridas na colisão de dois ônibus na madrugada desta segunda-feira (28), no centro do Chade - informou o Ministério dos Transportes, em um comunicado.

"Trata-se de uma colisão de dois ônibus de transporte de passageiros (...) entre Um Hadjer e Mangalmé (...). Um, procedente de N'Djamena, e o outro, de Abeché", a terceira maior cidade do país, relatou o comunicado.

De acordo com o secretário-geral do departamento de West Batha, Abdelaziz Hissein, "a batida deixou 33 mortos e 54 feridos".

O acidente aconteceu cerca de 630 quilômetros ao leste da capital do Chade, N'Djamena.

Os acidentes de trânsito são relativamente frequentes e mortais no país. Em julho passado, pelo menos oito pessoas morreram em um acidente de caminhão no sul do território.









