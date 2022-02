Bolsas europeias abrem em queda

As principais Bolsas da Europa iniciaram a semana em baixa, com quedas expressivas das ações dos bancos, após as novas sanções impostas à Rússia pela invasão da Ucrânia, entre temores de disparada de preços da energia e aumento da inflação.

Nos primeiros minutos de sessão, Frankfurt perdia 2,08%, Paris 1,95%, Londres 1,14% e Madri 1,27%. O índice europeu de referência Eurostoxx 50 recuava 2,20%.

A ofensiva russa contra a Ucrânia, que resiste aos ataques, prossegue nesta segunda-feira, um dia depois da ameaça nuclear do presidente Vladimir Putin, a qual os países europeus responderam com a promessa de fornecer armas a Kiev.

"As sanções aumentam o risco de insolvência dos grandes bancos russos", comenta Ipek Ozkardeskaya, analista da Swissquote.

Estas medidas foram tomadas pelos Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, Canadá, Itália e Comissão Europeia.

Segundo a União Europeia, quase 70% do setor bancário russo está afetado pelas sanções.

As ações de vários bancos europeus também foram afetadas nesta segunda-feira pelas novas medidas, especialmente pela decisão de excluir vários estabelecimentos bancários russos da plataforma Swift, crucial para as finanças internacionais.

As medidas afetaram as ações dos franceses BNP Paribas (-8,53%) e Société Générale (-9,70%), dos alemães Commerzbank (-7,32%) e Deutsche Bank (-7,06%), assim como do italiano Unicredit (-6,82%).

