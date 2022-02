West Ham vence Wolverhampton (1-0) e se aproxima da 'zona da Champions'

Com um gol do tcheco Tomas Soucek, o West Ham (5º) venceu o Wolverhampton (8º) por 1 a 0 e está a apenas dois pontos do Manchester United, que no momento fecha a zona da Champions, neste domingo no único jogo do dia da 27ª rodada da Premier League.

Depois do empate sem gols do United diante do Watford no sábado, os 'Hammers' tiveram a oportunidade neste domingo de se aproximarem do G4 e os londrinos a aproveitaram, numa luta bem aberta pelo quarto lugar que classifica para a próxima Liga dos Campeões.

O United tem 47 pontos, contra 45 do West Ham, mas os dois times precisam olhar pelo retrovisor porque podem ser ultrapassados por seus perseguidores: o Arsenal (6º) tem 45 pontos com três jogos a menos e o Tottenham (7º) 42 com duas partidas a menos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A derrota, por outro lado, deixa os 'Wolves' com chances reduzidas. Estão em oitavo lugar com 40 pontos (e um jogo a menos).

Como todo o fim de semana, o jogo foi marcado por demonstrações de apoio à Ucrânia após o ataque do exército russo.

Os Hammers aqueceram com a camisa do companheiro de equipe Andriy Yarmolenko, que recebeu licença excepcional do clube, enquanto os Wolves o fizeram com uma camisa em que se lia "Não à guerra".

Nos telões os torcedores foram convidados a orar por "Yarmolenko e pelo povo ucraniano".

No gramado, o jogo foi acirrado, com o time visitante buscando mais não sofrer gol do que buscá-lo, e isso só aconteceu no segundo tempo quando a equipe de David Moyes encontrou uma forma de perfurar a defesa adversária, em uma jogada que começou com uma cobrança de lateral e um passe de Michail Antonio dentro da área para Soucek enviar a bola para o fundo da rede (59).

Desta forma, o próximo adversário do Sevilla na Liga Europa pode olhar para o futuro com mais otimismo, depois de perder força nas últimas semanas devido à irregularidade dos seus resultados, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas nos últimos seis jogos.

Este foi o único jogo marcado para a Premier League neste domingo em que Liverpool e Chelsea disputam a final da Taça da Liga e por isso tiveram seus jogos adiados.

-- Jogos da 27ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sexta-feira:

Southampton - Norwich City 2 - 0

- Sábado:

Leeds - Tottenham 0 - 4

Crystal Palace - Burnley 1 - 1

Manchester United - Watford 0 - 0

Brentford - Newcastle 0 - 2

Brighton - Aston Villa 0 - 2

Everton - Manchester City 0 - 1

- Domingo:

West Ham - Wolverhampton 1 - 0

- Adiado para quarta-feira 16 de março:

(17h15) Arsenal - Liverpool

- Adiado (data ainda indefinida):

Chelsea - Leicester

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 66 27 21 3 3 64 17 47

2. Liverpool 60 26 18 6 2 70 20 50

3. Chelsea 50 25 14 8 3 49 18 31

4. Manchester United 47 27 13 8 6 44 34 10

5. West Ham 45 27 13 6 8 46 34 12

6. Arsenal 45 24 14 3 7 38 27 11

7. Tottenham 42 25 13 3 9 35 32 3

8. Wolverhampton 40 26 12 4 10 24 21 3

9. Southampton 35 26 8 11 7 34 37 -3

10. Brighton 33 26 7 12 7 25 30 -5

11. Crystal Palace 30 27 6 12 9 37 38 -1

12. Aston Villa 30 25 9 3 13 33 37 -4

13. Leicester 27 23 7 6 10 37 43 -6

14. Newcastle 25 25 5 10 10 28 45 -17

15. Brentford 24 27 6 6 15 27 44 -17

16. Leeds 23 26 5 8 13 29 60 -31

17. Everton 22 24 6 4 14 28 41 -13

18. Burnley 21 24 3 12 9 22 30 -8

19. Watford 19 26 5 4 17 25 47 -22

20. Norwich City 17 26 4 5 17 15 55 -40

./bds/mcd/dr/aam

Tags