UE fecha acordo político para bloquear transações do Banco Central russo (Borrell)

Os ministros das Relações Exteriores dos países da União Europeia (UE) chegaram a um acordo político neste domingo para bloquear transações financeiras com o Banco Central da Rússia, anunciou o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.

Com essa medida "mais da metade das reservas do Banco Central russo serão bloqueadas, uma vez que são mantidas em países do G7", afirmou Borrell, indicando que a medida deve ser implementada antes da abertura dos mercados nesta segunda-feira.

