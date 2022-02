Sevilla vence dérbi contra Betis (2-1) e segue na caça ao Real Madrid; Villarreal goleia Espanyol

O Sevilla venceu o Betis por 2 a 1 no clássico da capital andaluza, uma vitória que deixa a equipe do técnico Julen Lopetegui como a única ameaça ao título do Real Madrid, enquanto o Villarreal goleou o Espanyol por 5 a 1 com quatro gols de Yeremy Pino.

No Sánchez Pizjuán as duas equipes sensação do campeonato espanhol se enfrentaram no sempre intenso dérbi andaluz que desta vez teve a importância a mais de os dois times estarem no pelotão que lidera a LaLiga, com o segundo encarando o terceiro.

O Sevilla foi muito superior no primeiro tempo e chegou ao intervalo com uma vantagem de dois gols, marcados pelo croata Ivan Rakitic de pênalti (24) e pelo marroquino Munir (41).

O Betis reagiu na segunda etapa, mas quando diminuiu nos acréscimos, com um golaço de Sergio Canales, já era tarde demais (90+4) para buscar pelo menos o empate.

Este resultado mantém o Sevilla a seis pontos do Real Madrid, líder do campeonato que no sábado venceu o Rayo Vallecano (12º) por 1 a 0.

Faltando 12 rodadas para o fim, o Sevilla parece ser a única equipe que pode desafiar o Real Madrid na luta pelo título, já que o Betis está agora 14 pontos atrás.

A derrota da equipe treinada pelo chileno Manuel Pelegrini também beneficia os times que lutam por vagas na Liga dos Campeões, como o Atlético de Madrid, que está apenas um ponto atrás do Betis após vencer o Celta por 2 a 0 no sábado.

Com 42 pontos, quatro atrás do Bétis, estão Villarreal e Barcelona, que pode subir para o quarto lugar se vencer o Athletic Bilbao (8º) neste domingo.

O Villarreal não desistiu da corrida pela vaga Liga dos Campeões e atropelou o Espanyol (5-1) com grande atuação do jovem Yeremy Pino no Estadio de la Cerámica, marcando quatro golos (minutos 14, 20, 45 e 53).

O outro gol do 'Submarino Amarelo' veio no fim, de Boulaye Dia (86).

Pino fez história ao se tornar o primeiro jogador a marcar quatro gols no mesmo jogo pelo Villarreal na primeira divisão.

Já o Espanyol é décimo quarto, oito pontos acima da zona de rebaixamento.

-- Jogos da 26ª rodada da LaLiga espanhola e classificação:

- Sexta-feira:

Levante - Elche 3 - 0

- Sábado:

Mallorca - Valencia 0 - 1

Getafe - Alavés 2 - 2

Rayo Vallecano - Real Madrid 0 - 1

Atlético de Madrid - Celta Vigo 2 - 0

- Domingo:

Villarreal - Espanyol 5 - 1

Sevilla - Betis 2 - 1

Real Sociedad - Osasuna

(17h00) Barcelona - Athletic Bilbao

- Segunda-feira:

(17h00) Granada - Cádiz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 60 26 18 6 2 52 20 32

2. Sevilla 54 26 15 9 2 39 18 21

3. Betis 46 26 14 4 8 48 32 16

4. Atlético de Madrid 45 26 13 6 7 47 34 13

5. Villarreal 42 26 11 9 6 47 25 22

6. Barcelona 42 24 11 9 4 42 28 14

7. Real Sociedad 38 24 10 8 6 24 25 -1

8. Athletic Bilbao 37 25 9 10 6 29 21 8

9. Valencia 33 26 8 9 9 38 42 -4

10. Celta Vigo 32 26 8 8 10 29 28 1

11. Osasuna 32 25 8 8 9 25 30 -5

12. Rayo Vallecano 31 25 9 4 12 28 30 -2

13. Elche 29 26 7 8 11 28 37 -9

14. Espanyol 29 26 7 8 11 31 40 -9

15. Getafe 27 26 6 9 11 26 30 -4

16. Mallorca 26 25 6 8 11 23 39 -16

17. Granada 24 25 5 9 11 27 40 -13

18. Alavés 21 26 5 6 15 21 44 -23

19. Cádiz 20 25 3 11 11 21 39 -18

20. Levante 18 26 3 9 14 28 51 -23

