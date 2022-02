Resgatados 18 desaparecidos perto de ilha da Malásia

Um grupo de 18 pessoas desaparecidas no mar perto da ilha turística de Langkawi, na Malásia, foi resgatado, depois do naufrágio de sua embarcação pelas fortes ondas provocadas pelo mau tempo - anunciaram as autoridades neste domingo (27).

A Guarda Costeira disse que os 18 foram socorridos por pescadores na noite de sábado, depois de seu barco desaparecer horas antes.

Mohamad Zawawi Abdullah, da Guarda Costeira, disse à AFP que um esforço combinado das autoridades e dos pescadores locais permitiu resgatar o grupo.

"Um navio de pesca resgatou o grupo. Foram encontrados na região onde desapareceram", afirmou, acrescentando que duas pessoas sofreram ferimentos, mas que todos estão seguros agora.

As pequenas embarcações enfrentam perigos, com frequência, na costa oeste da Malásia, pelas grandes ondas que se formam em meio ao mau tempo.

O serviço de Meteorologia da Malásia alertou para um fim de semana de chuvas fortes e contínuas no norte do país.

