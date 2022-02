PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia diz controlar Kharkiv, enquanto número de refugidos se multiplica

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Ucrânia concorda em se reunir com Rússia e Putin coloca 'forças de dissuasão' em alerta

A Ucrânia informou neste domingo (27) que concordou em conversar com a Rússia, no quarto dia da invasão das tropas russas ao país vizinho, enquanto o presidente Vladimir Putin ordenou que os militares colocassem "forças de dissuasão" nucleares em alerta.

KIEV:

As forças ucranianas afirmaram, neste domingo (27), que repeliram um avanço russo em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia onde ocorrem combates de rua, enquanto o número de refugiados se aproxima de 400 mil, à medida que a pressão internacional sobre a Rússia aumenta.

BRUXELAS:

Europa fecha seu espaço aéreo aos aviões russos

Da Alemanha à Suécia, passando por França, Bélgica e Itália, os países europeus fecham gradualmente o seu espaço aéreo às companhias russas em retaliação à invasão da Ucrânia por Moscou, que desencadeou uma série de sanções ocidentais contra o poder russo.

BRUXELAS:

UE começa a fornecer quantidades 'significativas' de armas à Ucrânia

Os países da União Europeia começaram a entregar quantidades "significativas" de armas à Ucrânia para ajudá-la a se defender contra a invasão lançada pela Rússia, informaram neste domingo (27) várias autoridades europeias.

MEDYKA:

Polônia abre os braços aos refugiados ucranianos

Emocionada às lágrimas, Katarzyna Jasinska, de 25 anos, entrega um casaco infantil a uma menino ucraniano que acaba de entrar na Polônia pela fronteira de Medyka (leste).

BERLIM:

Alemanha entra em 'nova era' na política externa e de defesa

O chanceler Olaf Scholz anunciou, neste domingo (27), uma "nova era" nas políticas externa e de defesa alemãs, no momento em que a maior economia da Europa se vê forçada, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a abandonar décadas de relutância a aumentar seu perfil militar.

PARIS:

Putin e Ocidente: da curiosidade ao cataclismo

As duas décadas de relações do presidente russo Vladimir Putin com o Ocidente, inicialmente marcadas pelo fascínio pelo ex-agente da KGB e depois por alguma cooperação, chegaram a um ponto sem retorno com sua invasão da vizinha Ucrânia.

GENEBRA:

Aumenta a pressão para que a Suíça adote as sanções internacionais contra a Rússia

Aumenta a pressão sobre a Suíça, um importante centro financeiro cobiçado pelos oligarcas russos, para se juntar de modo mais firme às sanções internacionais impostas pelos ocidentais à Rússia devido à invasão da Ucrânia.

KIEV:

Entre postos de controle e toque de recolher, o novo dia a dia de Kiev

Entre postos de controle nas ruas, revistas policiais aleatórias e as idas e vindas a abrigos, os habitantes de Kiev entram no dia a dia da guerra, desde o início da invasão russa ao país na quinta-feira (24).

PARIS:

Esporte profissional reage à invasão russa da Ucrânia

Competições deslocadas, recusa das nações europeias em enfrentar a Rússia, atletas declarados persona non grata, patrocinadores rompendo contratos ou criticados: a invasão russa da Ucrânia já está tendo sérias consequências no esporte profissional.

WASHINGTON:

Crise da Ucrânia complica tarefa do Fed para baixar inflação nos EUA

A crise da Ucrânia pode disparar ainda mais a inflação nos Estados Unidos e complicar a tarefa do Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano), para conter a alta de preços, sem afundar a economia.

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

SEUL:

Coreia do Norte dispara 'projétil não identificado', diz Seul

A Coreia do Norte disparou um "projétil não identificado" - informaram as Forças Armadas sul-coreanas neste domingo (27), após um mês sem lançamentos por parte do regime comunista, durante os Jogos Olímpicos de Pequim.

ORLANDO:

Trump é recebido por multidão no congresso anual dos conservadores nos EUA

Os seguidores de Donald Trump passaram todo sábado (26) à espera de seu discurso no congresso anual dos conservadores americanos, realizado em Orlando, na Flórida. E o ex-presidente não os decepcionou: multiplicou os ataques contra o governo democrata de Joe Biden, voltou a lançar acusações infundadas de fraude eleitoral e fez promessas de um futuro republicano.

=== ESPORTE ===

PARIS:

