Olympique de Marselha cede empate no último minuto contra o Troyes (1-1)

Olympique de Marselha e Troyes empataram em 1 a 1, resultado que embolou tanto a briga pelo pódio quanto a luta para evitar o rebaixamento, neste domingo em jogo da 26ª rodada da Ligue 1.

A equipe comandada pelo técnico argentino Jorge Sampaoli teve uma grande chance de garantir o segundo lugar na tabela após Nice e Strasbourg empatarem em 0 a 0 no sábado, mas a visita do Marselha ao Troyes terminou em fiasco.

O capitão do OM, Dimitri Payet, colocou seu time na frente no primeiro tempo (28) ao converter um pênalti, mas Yoann Touzghar empatou nos últimos instantes (90) para os anfitriões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Olympique de Marselha continua em segundo lugar com um ponto de vantagem sobre o Nice, mas vê Rennes e Strasbourg se aproximando (a quatro pontos), e até mesmo o Lens, 6º colocado, pode ameaçar já que está sete pontos atrás do segundo colocado.

O líder PSG, que venceu o Saint Etienne por 3 a 1 no sábado, já tem 15 pontos de vantagem sobre o OM.

O Lens virou o placar neste domingo como visitante contra o Angers (14º) e venceu por 2 a 1, enquanto o Monaco (8º) acabou perdendo em seu estádio pelo mesmo resultado depois de permitir a virada do Reims (13º) em um dia da Ligue 1 marcado por manifestações de apoio à Ucrânia.

Angelo Fulgini (49) marcou o primeiro gol do Angers, mas o senegalês Arial Mendy (74) e Jonathan Clauss (77) acabaram com as ilusões do time da casa em apenas três minutos de jogo.

No Principado, Wissam Ben Yedder colocou a equipe monegasca na frente, mas um gol contra do alemão Volland (84) e outro de Nathanaël Mbuku nos acréscimos (90+3) deram o triunfo ao Rennes quando parecia que as duas equipes terminariam empatadas.

O Reims atrasou deliberadamente em cinco minutos o pontapé inicial no estádio do Monaco, cujos dirigentes são russos, para mostrar seu "desacordo com as ações de guerra realizadas pela Rússia" na Ucrânia, segundo o presidente Jean-Pierre Caillot.

Esta decisão surpreendeu o treinador do Monaco, que garantiu que "ninguém no clube quer guerra".

Em Clermont (15º), os jogadores do Bordeaux (19º) usaram uma braçadeira amarela e azul em homenagem à Ucrânia, e seu capitão Josuha Guilavogui correu em direção ao seu companheiro de equipe ucraniano Danylo Ignatenko depois de marcar o primeiro gol.

A partida terminou empatada em 1 a 1, o mesmo resultado do jogo do Nantes (7º) fora de casa contra o Metz (17º).

Já o Lorient (16º) venceu o Brest (12º) graças a um gol do malinês Ibrahima Koné, e está agora fora da zona de rebaixamento.

-- Jogos da 26ª rodada do campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Montpellier - Rennes 2 - 4

- Sábado:

Strasbourg - Nice 0 - 0

PSG - Saint-Etienne 3 - 1

- Domingo:

Monaco - Reims 1 - 2

Angers - Lens 1 - 2

Brest - Lorient 0 - 1

Clermont-Ferrand FC - Bordeaux 1 - 1

Metz - Nantes 0 - 0

Troyes - Olympique de Marselha 1 - 1

Lyon - Lille

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 62 26 19 5 2 56 23 33

2. Olympique de Marselha 47 26 13 8 5 39 24 15

3. Nice 46 26 14 5 7 37 21 16

4. Rennes 43 26 13 4 9 51 25 26

5. Strasbourg 43 26 12 7 7 48 31 17

6. Lens 40 26 11 7 8 42 37 5

7. Nantes 39 26 11 6 9 34 29 5

8. Monaco 38 26 10 8 8 39 29 10

9. Lyon 38 25 10 9 6 34 31 3

10. Montpellier 37 26 11 4 11 41 38 3

11. Lille 36 25 9 9 7 32 35 -3

12. Brest 32 26 8 8 10 34 38 -4

13. Reims 31 26 7 10 9 30 30 0

14. Angers 29 26 7 8 11 31 38 -7

15. Clermont-Ferrand FC 28 26 7 7 12 27 42 -15

16. Lorient 24 26 5 9 12 21 39 -18

17. Troyes 22 26 5 7 14 23 41 -18

18. Metz 22 26 4 10 12 25 45 -20

19. Saint-Etienne 22 26 5 7 14 27 50 -23

20. Bordeaux 22 26 4 10 12 38 63 -25

./bds/rsc/mcd/aam

Tags