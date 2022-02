Fifa retira jogos da seleção russa em casa; Polônia, Suécia e República Tcheca insistem em não jogar

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) impôs neste domingo à seleção russa que dispute seus jogos em que tem mando de campo fora de seu território, em consequência da invasão da Ucrânia pelo exército russo.

A entidade máxima do futebol mundial também proibiu a execução do hino e a bandeira em todas as suas competições, além de se reservar o direito "a sanções adicionais, incluindo uma possível exclusão das competições", medida reivindicada horas antes pela Federação Francesa de Futebol (FFF).

Para participar de competições internacionais, especialmente da repescagem no final de março para a Copa do Mundo de 2022, a Rússia terá que competir sob o nome de "Federação Russa de Futebol" (RFU), especificou o órgão presidido por Gianni Infantino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Essas decisões, que o mundo do futebol esperava há dias, foram tomadas "por unanimidade" pelo Conselho da Fifa, especificou a entidade.

A Federação Polonesa reagiu ao anúncio da Fifa, chamando esse plano de "completamente inaceitável", insistindo que não jogará contra os russos a repescagem para a Copa prevista para Moscou em 24 de março.

"Não estamos interessados em participar desse jogo de aparências. Nossa posição permanece intacta: a seleção polonesa NÃO JOGARÁ contra a Rússia, não importa como esse time seja chamado", tuitou o chefe dp futebol polonês Cesary Kulesza.

Em seguida as federações da República Tcheca e da Suécia, potenciais adversários da Rússia na repescagem, reiteraram sua recusa de enfrentar a seleção russa.

A Fifa havia pedido "diálogo" para encontrar "soluções apropriadas e aceitáveis".

O anúncio da entidade ocorre depois que o presidente da Federação Francesa de Futebol, Noël Le Graët, foi a favor da "exclusão da Rússia" da Copa do Mundo do Catar-2022.

"O mundo do esporte, e em particular o futebol, não pode permanecer neutro. Não vou me opor à exclusão da Rússia", disse Le Graët ao jornal Le Parisien.

A Federação Inglesa (FA) anunciou, por sua vez, que proibirá qualquer uma de suas seleções em qualquer nível de enfrentar seleções russas "em solidariedade com a Ucrânia e condenar sem reservas as atrocidades cometidas pelos líderes russos".

ama/dep/mcd/rsc/aam

Tags